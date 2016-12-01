Подписано соглашение о пригородных перевозках

Соглашение по урегулированию возмещаемых потерь, возникших в результате государственного регулирования тарифов за организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Иркутской области за период 2011 – 2014 гг., было подготовлено по поручению главы региона в рамках внесудебного урегулирования существующих разногласий. Согласно документу Правительство области берет на себя обязательства по погашению убытков, которые возникли в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении за период 2011 – 2014 гг.Иркутская область выплатит ОАО «Байкальская ППК» некомпенсированные потериежегодно, начиная с 2017 года.