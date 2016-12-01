Сборная солянка

Концепция развития парка им. 10-летия Ангарска пока только разрабатывается. Поэтому неравнодушные ангарчане могут высказывать свои пожелания и предложения на сайте администрации АГО.



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

В самом начале мероприятия мэр АГО Сергей ПЕТРОВ предупредил: это собрание не носит официального статуса. Просто собрались неравнодушные люди, чтобы обсудить разработанную концепцию, высказать свои пожелания и предложения. Главную же линию представлял Максим ГЕНДЛЕР, который руководит или ещё только будет руководить муниципальным предприятием «Парки Ангарка». Честно говоря, об этом предприятии было сказано только вскользь, мол, создаётся специально, чтобы этим заниматься. Не стали общественность грузить подробностями.Итак, в ближайшие три года самый большой и самый запущенный ангарский парк имени 10-летия Ангарска должен преобразиться до неузнаваемости. Его предполагают разделить на зоны: спортивную, для активного отдыха, для спокойных прогулок с детьми и прочие – много разных. Для нашего города план звучит фантастически, иначе не скажешь. Искусственный пруд, ботанический сад, дорожка для скандинавской ходьбы, площадка для гастролирующих цирков, верёвочный парк, тарзанка, горки для тюбов, аллеи молодожёнов, площадки для пикников, контактный фонтан, семейный ресторан вместо бывшего летнего кинотеатра и даже бесплатный вай-фай – это далеко не полный список того, что там должно появиться в ближайшие три года. Несмотря на то, что парк им. 10-летия действительно очень большой, с трудом верится, что всё это можно будет там разместить.На преображение парка планируется выделять из местного бюджета солидные суммы, например, на следующий год намечена сумма в 20 миллионов рублей. Но, конечно, ждут и инвесторов, потому что без инвесторов дело затянется. Кстати, одно из самых толковых предложений на этих «слушаниях» поступило как раз от предпринимателя, размещающего летом в ангарских парках батуты, то есть потенциального инвестора.Ложку дёгтя в радужные планы внесли тренеры по лыжам, которые бывают в этом парке каждый день. Они рассказали, что сейчас лыжня в ужасном состоянии, а кое-где, увлёкшись благоустройством, на неё и вовсе поставили ... скамейки!- сказали спортсмены. –