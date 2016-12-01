С нового года Информационным центром ГУ МВД будет предоставляться новый вид государственной услуги

С 1 января 2017 года Министерством внутренних дел Российской Федерации предоставляется государственная услуга по выдаче справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.



Указанную справку могут запросить, например, при трудоустройстве на должности, предусматривающие управление транспортными средствами или механизмами, требующими быстроты реакции и повышенной концентрации внимания.



Получить справку можно, обратившись непосредственно в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области (www.mfc38.ru), с предоставлением следующего пакета документов:



заявление о выдаче справки;

копия документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего проверке;

копия доверенности на право получения справки, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке – при подаче заявления доверенным лицом.



Срок оказания – 30 дней с момента регистрации заявления.



Получение данной государственной услуги будет осуществляться бесплатно.



Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области