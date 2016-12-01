В культуре перемены

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

В пресс-службе администрации АГО нашей газете сказали, что никакой официальной информации об этом нет – как работал Андрей Геннадьевич, так и работает. Мы позвонили самому Андрею Геннадьевичу, и он так прокомментировал:Кто может занять место начальника управления по культуре, Андрей Геннадьевич предполагать не стал. Так что место вакантно – берите культуру в свои руки!