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В культуре перемены


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Вчера, 22:50
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Работники культуры сообщили нашей газете, что начальник управления по культуре Андрей ТРУСОВ уходит со своей должности.

В пресс-службе администрации АГО нашей газете сказали, что никакой официальной информации об этом нет – как работал Андрей Геннадьевич, так и работает. Мы позвонили самому Андрею Геннадьевичу, и он так прокомментировал:

- Я ухожу по собственному желанию. Я творческий человек, поэтому возвращаюсь туда же, где работал (в гимназию № 1, заведующим эстетическим отделением. – Прим. авт.). Думаю, что там я принесу городу больше пользы, чем в этом кресле. Дорабатывать последние дни я ещё буду в январе.

Кто может занять место начальника управления по культуре, Андрей Геннадьевич предполагать не стал. Так что место вакантно – берите культуру в свои руки!

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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