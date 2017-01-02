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Медиарейтинг депутатов Думы г. Иркутска


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Сегодня, 12:54
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«Клуб Публичной Политики» представляет медиарейтинг депутатов Думы города Иркутска за ноябрь-декабрь 2016 года. Данный рейтинг будет обновляться раз в 2 месяца.

Медиарейтинг депутатов Думы г. ИркутскаМедиарейтинг депутатов Думы г. Иркутска

Медиарейтинг составлен на основе количественного и качественного контент-анализа публикаций основных городских и региональных информационных агентств, телеканалов, газет в сети Интернет. Всего при формировании рейтинга используется 15 интернет-источников.

В последние два месяца ушедшего года медиаактивность народных избранников была достаточно высокой. Связано это было с нашумевшей ситуацией с «Боярышником», заключительными заседаниями Думы, на которых рассматривался бюджет города на 2017 год, а также предновогодними мероприятиями депутатов на округах.

Рейтинг медиаактивности возглавила Председатель Думы г. Иркутска Ирина Ежова, за 2 месяца региональные СМИ упомянули её имя 109 раз. Практически все публикации СМИ о деятельности городской Думы содержат имя Ирины Всеволодовны.

Если первое место является достаточно ожидаемым, то второе место депутата по 21-ому округу Юрий Коренева выглядит несколько неожиданно. Юрий Диомидович опередил даже заместителя Председателя Думы Александра Ханхалаева, который расположился лишь на четвертой строчке рейтинга медиаактивности депутатов

Третье место занял еще один депутат-тяжеловес Сергей Юдин. Имя депутата по 19-ому округу Иркутска (центр города) было упомянуто 29 раз. Однако стоит отметить, что более трети всех публикаций о Юдине было размещены ИА «Телеинформ».

Пятерку лидеров замкнула Жанна Есева. Влияние на это оказала ситуация, связанная с отравлением десятков людей метанолом в начале декабря. Около 80% упоминаний - это комментарии Жанны Владимировны, как главного врача больницы №8

«Нулевой» активностью в медиасреде отметился депутат по 6-ому округу Иркутска Григорий Резников.
Еще два депутата имеют в своем активе всего по одному упоминанию - это Евгений Стекачев и Вячеслав Правенький.

Источник: клубпубличнойполитики.рф
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