Министры едут к нам

Собств. инф.

Для всех, кто хотел о чём-то поговорить с областной властью, это отличная возможность сделать это без долгих поездок. Обещают приехать руководители и их заместители министерств социального развития, опеки и попечительства, здравоохранения, образования, а также жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.Приём будет вестись в администрации АГО, то есть на площади Ленина, с 10.00 до 13.00. Предварительная запись осуществляется в приемной по обращению граждан администрации Ангарского городского округа по адресу: площадь Ленина, здание администрации, кабинет 17, или по телефону (3955) 52-30-00.