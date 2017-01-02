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Министры едут к нам


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Сегодня, 13:29
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31 января, во вторник, в Ангарске будет работать общественная приёмная губернатора Иркутской области. Для всех, кто хотел о чём-то поговорить с областной властью, это отличная возможность сделать это без долгих поездок. Обещают приехать руководители и их заместители министерств социального развития, опеки и попечительства, здравоохранения, образования, а также жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Приём будет вестись в администрации АГО, то есть на площади Ленина, с 10.00 до 13.00. Предварительная запись осуществляется в приемной по обращению граждан администрации Ангарского городского округа по адресу: площадь Ленина, здание администрации, кабинет 17, или по телефону (3955) 52-30-00.

Собств. инф.
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