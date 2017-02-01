Письма без ответа

Анастасия КУРМАЗОВА

ВнесеныДобавилось 25 позиций, теперь их в этом списке 30. Однако большая часть этих зданий, помещений и земельных участков продавалась и в прошлом году, а некоторые безуспешно пытаются продать уже несколько лет. Тем не менее предпринимателям стоит обратить внимание на этот список. Например, в этом году впервые будут выставлены на аукцион два нежилых помещения в доме № 1 микрорайона 34. Есть предложения и в отдалённых микрорайонах, и в других поселениях АГО - Мегете, Одинске.Небольшие перестановки коснулись структуры администрации АГО. Из управления по молодёжной политике, физкультуре и спорту забрали молодёжную политику и отдали её управлению по культуре. Теперь спортом рулит Алексей ЛЫСОВ, а молодёжью и культурой – Марина ШКАБАРНЯ. Для чего это было сделано? Официальная версия – для оптимизации процессов управления.Докладчик, заместитель мэра Марина САСИНА обмолвилась ещё и о том, что отдел по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ теперь разделится на два отдельных подразделения. В принципе никакой разницы жители Ангарска не заметят, разве что кто-то из работающих ныне сотрудников получит должность начальника отдела и станет получать зарплату побольше.Как это часто случается в последнее время, самым интересным был вопрос, не внесённый заранее в повестку. И касался он, которая была создана для «выбивания» 373 миллионов рублей из бюджета Иркутской области от «Росатома». Заодно депутаты собирались послушать новости о проделанной работе. Однако члены комиссии рассказали только о том, что они написали и отправили несколько запросов. В запросах они указывали, что ответить на них следует до 30 января. Однако ни одного ответа так и не получили.– предположил председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ.Однако менее лояльно настроенные депутаты это оправдание не посчитали достаточным. Срок работы комиссии продлён до 1 марта, но при необходимости она будет работать и дальше. Главное, чтобы от этой работы был толк. Т.е. деньги.