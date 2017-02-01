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Компенсацию за школьное питание увеличат вдвое


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Сегодня, 10:30
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Компенсацию за школьное питание увеличат вдвое

Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров подписал постановление об увеличении размера компенсации за бесплатное школьное питание до 30 руб. В настоящее время предоставление бесплатного питания осуществляется из расчета стоимости питания 15 рублей в день на одного учащегося.

Поручение о повышении стоимости школьного питания для малообеспеченных и многодетных семей было дано Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко по итогам доклада председателя рабочей группы по подготовке системных предложений для адресной поддержки детей Валентины Вобликовой.

Как пояснила заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, постановление вступит в силу с 1 сентября 2017 года, для того чтобы исключить неудобства для родителей с повторным сбором документов для предоставления льготы. Зампред подчеркнула, что родители детей, получающие ежемесячное пособие на ребенка как малоимущие, документы на бесплатное питание предоставлять не обязаны, потому как вся информация о них уже содержится в Электронном социальном регистре населения Иркутской области.

Напомним, что по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Правительстве региона с октября 2016 года действует рабочая группа по вопросу увеличения объемов финансирования бесплатного питания школьников из областного бюджета. В составе группы над проектом закона работали помимо специалистов министерства социального развития, опеки и попечительства и министерства образования заместитель Председателя Законодательного Собрания региона, председатель комитета по здравоохранению регионального парламента Андрей Лабыгин, председатель комитета по социально-культурному законодательству, член комиссии по контрольной деятельности Ирина Синцова, уполномоченный по правам ребенка Иркутской области Светлана Семенова.

Зампред уточнила, что меры социальной поддержки малоимущих и многодетных семей, предоставляемые за счет средств областного бюджета, в том числе обеспечение бесплатного питания для учащихся из малоимущих и многодетных семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации установлены законом Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

В настоящее время на рассмотрение Законодательного Собрания региона мэром города Иркутска направлен законопроект, который согласно пояснительной записки за подписью Дмитрия Бердникова для обеспечения адресности социальной поддержки предусматривает дополнение перечня документов, необходимых для получения мер социальной поддержки, установленных Законом Иркутской области № 63-оз для многодетных и малоимущих семей, документами, подтверждающими размер доходов каждого члена семьи. При этом необходимость подтверждения доходов распространяется и на родителей, которые подтвердили свое право на другие льготы ранее, что значительно усложнит для семей процедуру оформления льготного питания школьников.

irkobl.ru
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