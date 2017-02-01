Губернаторы! На выход!

Отставки около пяти губернаторов могут быть объявлены в ближайшее время, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.«Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов»,— пишет газета. Первым шагом, как ожидается, станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов. Это произойдет в ближайшие дни, отмечает издание.Среди губернаторов и регионов, находящихся «под пристальным наблюдением» — Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).Как подчеркнул еще один источник издания, ситуация в этих регионах «непростая и требует скорейшего принятия решений». Однако, по его словам, смены руководителей регионов ожидаются не везде.