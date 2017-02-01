Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 9 февраля из-за отсутствия заключения Правительства вернул законопроект о противодействии употребления наркотиков и алкоголя госслужащими его автору.«Законопроект сам по себе интересный, но внесён с нарушением установленных требований», — пояснил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.«Наркоманов и алкоманов надо гнать вон из госслужбы поганой метлой», — решительно настроен член Комитета Госдумы по международным делам, депутат от Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Он твёрдо намерен продолжить работу над документом.Управлять без зависимостиМилонов считает, что нельзя принимать на госслужбу тех, кто состоит на учёте как наркоман или хронический алкоголик. Кроме того, соискатель должен пройти психофизиологические обследования, тестирование, которые покажут есть ли у человека пристрастие к алкоголю и наркотикам или нет.«Конечно, тестирование должно быть обязательным, — рассуждает депутат, — Мы же для управления транспортным средством медицинскую проверку по поводу алкогольной и наркотической зависимости проходим? А тут управление целым государством, принятие важных решений. И получается, мы даём возможность управлять тем, кто имеет зависимость».