По итогам работы мониторинговой группы «Живой лес» внесены поправки в Лесной кодекс России



На территории Иркутской области продолжает свою работу мониторинговая группа, которая была создана для отслеживания реализации федерального закона № 218 о совершенствовании регулирования отношений в сфере лесного комплекса, который был принят на весенне-летней сессии Госдумы РФ в 2016 году. О работе региональной группы «Живой лес» рассказала ее руководитель, заместитель председателя Законодательного Собрания области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова.



По ее словам, в 2016 году при участии иркутской группы мониторинга был подготовлен общероссийский доклад о состоянии законодательства в лесной отрасли. Все предложения, сформулированные в докладе, были оперативно отработаны в Комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Российской Федерации, который возглавляет депутат от Иркутской области Николай Николаев. На январском заседании Госдумы проект изменений в Лесной кодекс, основанный отчасти на этих предложениях, уже принят в первом чтении. В их числе и те, которые были озвучены на летнем общероссийском форуме в Иркутске.



«Основные поправки касаются двух ключевых моментов, – пояснила Наталья Дикусарова. – Первый – это запрет субаренды в лесопользовании. Не секрет, что очень много организаций, которые не имеют ни соответствующей промышленной базы, ни профессиональной подготовки, выходили на конкурс, получали лесные участки и потом отдавали их в субаренду уже тем лицам, которые ни под какие соответствующие требования не подпадали. Второй – это тема определенных профессиональных требований, критериев, к тем, кто будет на эти конкурсы выходить.