Ангарчанам выделят бесплатно участки

Поправки в закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», которая была рассмотрена на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве состоялось сегодня в Законодательном собрании 8 февраля 2017 года, дадут 939 жителям Ангарского городского округа право на получение бесплатного участка. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.



Поправка призвана распространить действие закона, кроме муниципальных районов, и на сельские населённые пункты городских округов. В основном, это изменение касается жителей Ангарского городского округа, который в 2014 году включил в себя Мегетское, Одинское и Савватеевское муниципалитеты. «Данная мера позволит снизить отток населения из округа и будет с благодарностью воспринята ангарчанами», - отметил депутат Дмитрий Ершов. Комитет рекомендовал принять поправки на февральской сессии ЗС в первом чтении.