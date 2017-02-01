.
,

Уполномоченным по правам ребёнка осталась Семёнова Светлана


0

Сегодня, 12:36
 Количество просмотров: 20
    

Законодательное Собрание поддержало кандидатуру Светланы Семеновой для назначения Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области

На заседании 47-й сессии Законодательного Собрания 15 февраля депутаты рассмотрели вопрос «О назначении Семеновой Светланы Николаевны на должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области». Светлана Семенова занимала эту должность с декабря 2011 года, то есть с момента введения института Уполномоченного в регионе. Срок ее полномочий истек в декабре 2016, в связи с чем возникла необходимость внесения кандидатуры.

Выступая перед депутатами, Светлана Семенова рассказала, что за пять лет работы института Уполномоченного в Иркутской области были выполнены многие поставленные задачи, в том числе создана система школьных уполномоченных по правам ребенка, а также экспертный совет. Однако остались и нерешенные проблемы. Среди задач на будущее – развитие института детской паллиативной помощи и анализ системы детства в разрезе муниципальных образований.

Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Борис Алексеев отметил, что комитет рассмотрел представленную губернатором кандидатуру Светланы Семеновой и рекомендовал поддержать ее.

Как пояснил заместитель председателя Законодательного Собрания Кузьма Алдаров, в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания областной парламент назначает Уполномоченного по правам ребенка по итогам тайного голосования, которое и было проведено в перерыве сессии.

После проведения необходимой процедуры Дмитрий Баймашев доложил, что в голосовании приняли участие 36 депутатов Законодательного Собрания, все они проголосовали «за» назначение Светланы Семеновой Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.

В соответствии с требованиями законодательства Светлана Семенова принесла на сессии присягу.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарчанин стал вторым на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
Две бронзовые медали на V этапе Кубка СКР
Три медали на первенстве СФО по боксу среди юношей
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Это несчастный случай
В Ангарске задержали подозреваемого в ограблении подростка
Одни старики
Все новости категории

Общество
Известные фигуристы родили дочь
АЭХК даст денег на интересные идеи
Спасательный круг
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (222)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru