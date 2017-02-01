Уполномоченным по правам ребёнка осталась Семёнова Светлана

Законодательное Собрание поддержало кандидатуру Светланы Семеновой для назначения Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области



На заседании 47-й сессии Законодательного Собрания 15 февраля депутаты рассмотрели вопрос «О назначении Семеновой Светланы Николаевны на должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области». Светлана Семенова занимала эту должность с декабря 2011 года, то есть с момента введения института Уполномоченного в регионе. Срок ее полномочий истек в декабре 2016, в связи с чем возникла необходимость внесения кандидатуры.



Выступая перед депутатами, Светлана Семенова рассказала, что за пять лет работы института Уполномоченного в Иркутской области были выполнены многие поставленные задачи, в том числе создана система школьных уполномоченных по правам ребенка, а также экспертный совет. Однако остались и нерешенные проблемы. Среди задач на будущее – развитие института детской паллиативной помощи и анализ системы детства в разрезе муниципальных образований.



Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Борис Алексеев отметил, что комитет рассмотрел представленную губернатором кандидатуру Светланы Семеновой и рекомендовал поддержать ее.



Как пояснил заместитель председателя Законодательного Собрания Кузьма Алдаров, в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания областной парламент назначает Уполномоченного по правам ребенка по итогам тайного голосования, которое и было проведено в перерыве сессии.



После проведения необходимой процедуры Дмитрий Баймашев доложил, что в голосовании приняли участие 36 депутатов Законодательного Собрания, все они проголосовали «за» назначение Светланы Семеновой Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.



В соответствии с требованиями законодательства Светлана Семенова принесла на сессии присягу.