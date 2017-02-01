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Запрос депутатов


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Сегодня, 12:41
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Очередной запрос подготовлен депутатом Сергеем Бренюком на имя председателя правительства Иркутской области Александра Битарова. Парламентарий отмечает, что городской электротранспорт Иркутской области находится в упадке: большая часть парка и сетей изношена, а несовершенство инфраструктуры побуждает муниципалитеты заменять трамваи и троллейбусы автобусами. Между тем, данный вид транспорта является экономичным и экологичным, им также пользуются категории граждане, имеющие право на льготы по проезду. По мнению депутата, необходимо разработать целевую программу по поддержке электротранспорта, в которой, в частности, должны быть закреплены преференции для такого транспорта со стороны электросетевых компаний. Сергей Бренюк просит предоставить информацию о состоянии электротранспорта Иркутской области и о мерах по поддержке таких предприятий
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