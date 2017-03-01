Надежда не умерла

28 февраля прошло очередное заседание Думы Ангарского городского округа

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По словам Ларисы ЛЫСАК, очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет в АГО полностью ликвидирована, а вот с детьми ясельного возраста, то есть от 1,5 до 3 лет, ещё есть проблемы. В очереди зарегистрированы 2564 ребёнка от 1 года до 2 лет. Вообще детей в этой очереди гораздо больше, более 4 тысяч, но так получилось только потому, что сейчас вставать в неё можно сразу после рождения ребёнка. Прокурор Ангарска Роман ШЕРГИН сообщил, что на недавнем совещании в Иркутске Ангарск был упомянут в связи с… большой очерёдностью в детские сады!- пояснил мэр Сергей ПЕТРОВ. -Тем не менее подвижки в сторону увеличения количества мест ведутся. Так, уже этим летом закончится договор аренды здания детского сада в 55 квартале, и его вернут дошкольникам. В планах окончание строительства детсада в 17 микрорайоне и строительство нового в 22 микрорайоне.Доклад председателя молодёжного парламента Михаила НОВИКОВА тоже вызвал интерес прокурора. Он поинтересовался, какие этот орган может предложить меры профилактики преступлений среди молодёжи и вообще обсуждает ли парламент такие вопросы. Михаил, не дрогнув, сказал, что обсуждают, ещё как обсуждают. Прокурор попросил парламентария зайти к нему на беседу.