Сколько долги не выплачивай, а они всё растут

Финансовые обязательства Приангарья перед государством и банками выросли с 14,3 до 20 млрд рублей по состоянию на 1 марта 2017 года. Увеличение суммы госдолга связано с новым бюджетным кредитом на 6 млрд рублей.



Сама структура государственного долга Иркутской области не изменилась: гособлигации остались на уровне прошлого месяца — 5 млрд рублей, а бюджетный кредит вырос до 14,3 млрд рублей.



Напомним, государственный долг Иркутской области снизился на 4,5 млрд рублей по состоянию на 1 февраля 2017 года. Если в декабре он составлял почти 18,8 млрд рублей, в начале февраля упал до 14,3 млрд рублей. При этом вся сумма уменьшилась за счет погашения коммерческих кредитов. Эта статья госдолга "похудела" с 5,5 млрд до 1 млрд рублей.



В течение 2016 года наблюдалось планомерное уменьшение государственного долга Иркутской области (с 21 млрд рублей – в январе до 12,5 млрд рублей – в августе и даже 11,9 млрд рублей – в декабре). Однако объем госдолга региона на 1 января 2017 года составил 18,8 млрд рублей,

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