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Дома 335 серии надо убирать как ветхие


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Сегодня, 12:29
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Разработать "дорожную карту" по поэтапному сносу панельных домов так называемой 335-й серии призвал губернатор Сергей Левченко во время ежегодного Послания к Законодательному собранию, состоявшегося16 марта. Для реализации этого проекта правительству Иркутской области губернатор просит учесть опыт Москвы. К сожалению опыт других городов россии пока не известен.

Кроме этого губернатор поставил задачу подготовить план расселения 200 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселения 3,5 тысяч семей. Речь идёт о жилье, которое не попало в федеральную программу По ней жилищный фонд, признанный аварийным на 1 января 2012 года, необходимо ликвидировать к 1 сентября 2017 года. Правительство региона во взаимодействии с муниципальными образованиями Иркутской области предпринимает для этого дополнительные возможные меры.

"В Иркутской области есть ряд территорий, которые существенно отстают от графика. Очень серьезные трудности в Братске. Эта ситуация сложилась не сегодня и даже не вчера. Нам приходится работать в условиях жесточайшего дефицита времени. Никаких переносов срока или послаблений не будет. В случае срыва программы буду лично настаивать на уголовном преследовании виновных", – сказал Сергей Левченко.

Глава региона отметил, что строительство, в том числе и жилищное, формирует около 7% валового регионального продукта Иркутской области и занимает пятое место среди всех иных отраслей. В Иркутской области в 2016 году введено 881,5 тысяч кв. метров жилья. Это почти на четыре процента больше, чем планировалось, причем, в условиях, когда отрасль переживает непростые времена. В 2017 году этот показатель должен составить 900 тысяч кв. метров. Задачу строить по одному кв. метру в год на каждого жителя региона никто не снимал, отметил губернатор.
Подробнее: http://irkutskmedia.ru/news/575999/
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