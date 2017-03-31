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Половина преступников на свободе


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Вчера, 17:57
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28 марта прошло очередное заседание Думы Ангарского городского округа

О проделанной за прошедший, 2016, год работе отчитался начальник УМВД по г. Ангарску Андрей СУСЛОВ. По словам руководителя местной полиции, преступность в нашем городе сокращается с каждым днём, причём любая - от мелких хулиганств до крупных хищений и тяжёлых убийств. Единственное, что омрачает картину, – рост преступлений коррупционной направленности. В том числе в крупном и особо крупном размере. Но и с этим борьба повсеместно ведётся.

Несмотря на такие оптимистичные тенденции, ежедневно в полицию обращаются примерно 124 человека. А за прошлый год к уголовной ответственности были привлечены 1722 человека. Если учесть, что раскрываемость в целом составляет 49,2%, то примерно столько же преступников осталось на свободе. Так что законопослушным гражданам расслабляться рано.

У депутатов к докладчику вопросов не возникло, только Василий РОГОВ поинтересовался, не пора ли участкового поселить в Савватеевке или Одинске, чтобы поближе был к народу. Потому что потребность в этом есть, и серьёзная. Андрей Владимирович ответил, что поселить участкового они готовы где угодно, было бы жильё.

Анастасия КУРМАЗОВА

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