Опыт Москвы по сносу пятиэтажек депутаты предлагают перенести

Комитет Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока предлагает распространить программу сноса пятиэтажек, вызвавшую неоднозначную реакцию в Москве, на регионы. Это следует из отзыва на законопроект о хрущевках, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.



В нем напоминается, что вопрос обновления жилищного фонда периода индустриального домостроения был затронут во время встречи президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным 16 февраля 2017 года. По ее итогам российский лидер поддержал проект.



«В этой связи комитет концептуально поддерживает идею масштабного обновления жилищного фонда... и полагает, что данный проект может выступить в качестве „пилотного“ для возможного использования... и в отношении других субъектов Российской Федерации», — указано в отзыве.



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Комитет предлагает поддержать законопроект о хрущевках в первом чтении. А при его подготовке ко второму чтению «комитет полагает целесообразным рассмотреть вопрос создания законодательных предпосылок для реализации аналогичных программ реновации жилищного фонда и в других субъектах Российской Федерации».



В этой связи надо вспомнить неоднократно упоминаемые в газете "Время" и в других СМИ, а также на полях Законодательного собрания Иркутской области дома, так называемой 335 серии. Это сотни трёх-, четырёх и пятиэтажных домой в Ангарске, Иркутске, Шелехове. Они построены из золобетона. Или отходов ТЭЦ, которых в 60-х годах прошлого века накопилось В "Иркутскэнерго" тысячи тонн. На тот момент это был бесплатный строительный материал, как тогда считали, безвредный. На деле, он оказался губителен не только для металлических закладных деталей, в очень короткие сроки закладные теряли свои свойства, так как агрессивный материал их попросту съедал. Но и для здоровья, проживающих в таких домах, граждан тоже этот материал, содержащий высокую радиоактивность стал опасным.