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Самые богатые депутаты Заксобрания Иркутской области


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Сегодня, 13:28
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Самые богатые депутаты Заксобрания Иркутской области

Марина Седых заработала в прошлом году почти 553,5 млн рублей

Генеральный директор "Иркутской нефтяной компании" Марина Седых подтвердила статус самого богатого депутата Законодательного собрания Приангарья. Доход народной избранницы в 2016 году составил около 553,5 млн рублей, что на 150 млн рублей больше, чем в 2015-м. Также в тройку богатейших парламентариев вошли гендиректор "Фортуны" Нина Чекотова и председатель совета директоров ООО "Центр" Владимир Чеботарев с 168 и 157,1 млн рублей соответственно.

В десятку обеспеченных депутатов областного ЗакСа также вошли Игорь Гринберг, Николай Труфанов, Дмитрий Баймашев, Александр Вепрев, Тимур Сагдеев, Антон Красноштанов и Анатолий Дубас.

Парламентариями с низким заработком стали Андрей Микуляк, Андрей Левченко и Анастасия Егорова. Доход первого – почти 670 тысяч рублей, второго – 361 тысяча, а третьей – 60 тысяч. Напомним, согласно представленным данным, в 2015 году Анастасия Егорова не заработала ни копейки.

Фото: surfingbird.ru

Источник: irkutskmedia.ru
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