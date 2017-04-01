Самые богатые депутаты Заксобрания Иркутской области

Марина Седых заработала в прошлом году почти 553,5 млн рублей
Генеральный директор "Иркутской нефтяной компании" Марина Седых
подтвердила статус самого богатого депутата Законодательного собрания Приангарья. Доход народной избранницы в 2016 году составил около 553,5 млн рублей, что на 150 млн рублей больше, чем в 2015-м. Также в тройку богатейших парламентариев вошли гендиректор "Фортуны" Нина Чекотова
и председатель совета директоров ООО "Центр" Владимир Чеботарев
с 168 и 157,1 млн рублей соответственно.
В десятку обеспеченных депутатов областного ЗакСа также вошли Игорь Гринберг, Николай Труфанов, Дмитрий Баймашев, Александр Вепрев, Тимур Сагдеев, Антон Красноштанов и Анатолий Дубас.
Парламентариями с низким заработком стали Андрей Микуляк, Андрей Левченко и Анастасия Егорова.
Доход первого – почти 670 тысяч рублей, второго – 361 тысяча, а третьей – 60 тысяч. Напомним, согласно представленным данным, в 2015 году Анастасия Егорова
не заработала ни копейки.
Фото: surfingbird.ru
Источник: irkutskmedia.ru