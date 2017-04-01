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Иркутский суд поддержал решение службы по тарифам


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Сегодня, 11:30
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Иркутский суд поддержал решение службы по тарифам

Решение Иркутского областного суда подтвердило необоснованность определенных расходов, учтенных администрацией города Иркутска при установлении соответствующих тарифов для МУП «Водоканал» областного центра в декабре 2015 года, в частности: на оплату труда и административные расходы, на ремонтные работы, расходы на электроэнергию и прочие производственные расходы. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам.

Суд учел, что по результатам рассмотрения и анализа материалов тарифного дела службой по тарифам Иркутской области были выявлены экономически необоснованные расходы, включенные администрацией г. Иркутска в расчет тарифов для иркутского МУП «Водоканал».

Руководствуясь статьями 175-179 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд отказал в удовлетворении административных исковых требований МУП «Водоканал» г. Иркутска и администрации г. Иркутска о признании недействующим приказа службы по тарифам, который отменил постановления № 031-06-1102/5 и № 031-06-1103/5, устанавливающие долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал».

Суд установил, что у службы по тарифам Иркутской области имелись полномочия на принятие данного нормативного правового акта. Также отмечено, что администрация г. Иркутска, как орган тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, не приняла мер к минимизации нагрузки на потребителей – жителей областного центра. Кроме того, суд подчеркнул, что отмена в 2016 году областным регулирующим органом решения иркутских городских властей о значительном повышении тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для жителей областного центра не нарушает права населения Иркутска.

В службе по тарифам также сообщили, что данное решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РФ в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

irkobl.ru
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