Трезвый взгляд



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Зал Дворца был почти полон, хотя, конечно, простой работающий люд в такое время прийти и послушать мэра никак не мог. Вместо него были работники администрации, чиновники, политики и общественные деятели. Буквально накануне на очередном заседании Думы АГО депутаты отчёт мэра выслушали и утвердили, однако пришли послушать ещё раз.Конечно, подобное выступление подразумевает подробный и скрупулёзный рассказ гражданам о достижениях власти. Такой и был. По времени он занял ровно один час. Нельзя сказать, чтобы нам совсем нечем было похвалиться: садик построили в 32 микрорайоне, дороги отремонтировали на более чем 300 миллионов рублей, школу в 7А микрорайоне начали достраивать, берегоукреплением занялись. Это если по-крупному, а по мелочи там много еще чего, от бурного развития сельского хозяйства до установки новых детских площадок.Однако любому, кто живёт в Ангарске, ясно, что жить мы стали хуже. Проблем стало больше, чего уж скрывать. Мэр эти проблемы тоже знает и некоторые даже решился озвучить. Вот, например, на крупных предприятиях города спад производства, налогов мы получили меньше на 11%, объём инвестиций и вовсе сократился вдвое. Зато объём выручки малых предприятий вырос. Правда, о том, что количество малых предприятий в городе сокращается, промолчал. И то правда, это и без мэра все знают, достаточно просто проехать по улицам и посчитать баннеры «Продажа. Аренда».Почему люди закрывают бизнес? Потому что уезжают из города. Потому что он стал неприбыльным. Потому что в городе стало меньше денег. Хотя, по озвученной в докладе статистике, уезжали в прошлом году меньше, чем в позапрошлом. Цифры приводятся смешные: в 2015 году население Ангарска убыло примерно на 700 человек, а в 2016 примерно на 400. Оказалось, это не общее число уехавших, а разница между убывшими и прибывшими.Что делает местная администрация, чтобы людей удержать? Строит жилье. Разных программ, помогающих купить в Ангарске квартиру, действует много. При этом надо понимать, что в любой из них могут участвовать только те, кто имеет высокий и официальный доход, потому что иначе ипотечный кредит в банке не получишь и ни в какую программу не попадёшь. Однако такие люди находятся, недаром ввод жилья в эксплуатацию в прошлом году возрос в Ангарске аж в два раза! Даром что ли ангарчане выбрали мэра из строителей?..