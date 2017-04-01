- Стройка – это дорого.

Многодетные семьи, получившие землю, встретились с мэромВ четверг, 27 апреля, представители администрации АГО во главе с мэром, наконец-то, дали ответы на вопросы многодетных семей, получивших участки на болоте и свалке в будущем 256 квартале («В» от 8 апреля 2017 – «Хуже не придумаешь», «В» от 13 апреля – «Помедленнее, я записываю»).Многодетных слушали мэр, его зам, руководители КУМИ, «Водоканала», управления по ЖКХ и представители «Облкоммунэнерго».
Мэр АГО Сергей ПЕТРОВ задал формат разговора:
- Будем здесь до тех пор, пока вы не получите ответы на все вопросы.
ДОРОГИ
Ответ держала начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА:- Всего следует проложить 1км 137 м подъездных путей и 5 км 944 м внутриквартальных. Дороги будут сделаны администрацией АГО в грунтовом исполнении в этом году.
На этом бы и закончился её доклад. Но многодетные семьи требовали конкретных сроков. Ответил сам мэр:- 1 ноября этого года закончатся работы. Добраться до своих участков вы сможете, возможно, и раньше.- Начнутся работы в июне, так как согласно 44 федеральному закону необходимо объявить конкурс на определение подрядчика,
- добавила Василина Шунова.
На эти дороги из бюджета АГО будут выделены 20 миллионов рублей. Озвучив эту цифру, мэр сказал как отрезал:- Если мы дадим подрядчику 20 миллионов рублей, то он должен будет сделать такие дороги, по которым вы сможете подъехать к своим участкам.
СВЕТ
За эту проблему отвечали на встрече два представителя «Облкоммунэнерго». Их фамилии не подписали на табличках. А представились они просто: юрисконсульт и главный инженер.- Сетевая компания проведет сети к границам участков. Вам необходимо объединиться в ТСЖ, как, например, «Звёздочка». После того как сетевая компания увидит проект, мы проведем вам сети. Примерные взносы составят по 30 тысяч рублей с участка в зависимости от расстояния до точки.
Многодетный папа Павел ШАРАГ прокомментировал:- Несколько участков уже подключены. Вы неверно говорите, что крайние участки могут быть за 300 метров от точки. Вы подведёте свет к одному участку, а следующий будет уже подключен к этому столбу, следующий – опять к соседнему столбу. Так, у каждого будет одинаковое расстояние до ближайшей точки – ширина участков примерно 20 метров. По цене это 1 тысяча рублей с участка…Пётр КАЧАН, многодетный папа, владелец участка №301, на своём участке может рыбу ловить – там стоит вода.
Такая грамотность обезоружила оратора. Помогла Василина Шунова:
- Вас по закону могут подключать от 4 месяцев до 4 лет. Вам предлагают более быстрый вариант. И вообще 104 семьи получили участки, а пока только восемь подали заявки на подключение…
Павел Шараг спокойно ответил:- У всех готовы пакеты документов. Дайте нам отмашку, завтра у вас будут и остальные 100 заявок.
А Максим КАШНИКОВ, тоже папа, добавил:
- Дороги ведь не наша собственность, а ваша. Вы мне столб и поставьте у дороги, остальное я сам. Если мы создадим ТСЖ, вы повесите на нас ответственность за всё.
Неловкое молчание.
И смешок в зале: «Мы и четыре года подождём».
Не потому, что люди готовы ждать. А потому, что люди подкованы: в границах федерального закона местная власть обязана сделать всё, что на неё возложено, а не перекладывать это на плечи собственников.
Мама четверых детей Ирина НЕЧАЕВА требовала цифры:- Сколько стоит трансформаторная подстанция?
Её пытались усадить на место, мэр убеждал, что таких цифр у них нет, юрисконсульт «Облкоммунэнерго», как нам показалось, краснела. Но (берите на заметку!) ответ Ирине всё же дали: от 100 до 500 тысяч рублей. А на 256 квартал их надо три. Считаем по минимуму: 100 тысяч умножить на три и поделить на 104 - по 3 тысячи с участка. Это первая конкретная цифра, но не единственная трата семей, в которых минимум по трое детей.
Когда присутствующие начинали стенать, мэр несколько раз повторял:- Стройка – это дорого.
Как будто все собираются строить дачи, а не основное жильё. Семья Ирины Нечаевой, например, живёт с четырьмя детьми в однокомнатной квартире.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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