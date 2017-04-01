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Стройка – это дорого


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Сегодня, 04:51
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Многодетные семьи, получившие землю, встретились с мэром

В четверг, 27 апреля, представители администрации АГО во главе с мэром, наконец-то, дали ответы на вопросы многодетных семей, получивших участки на болоте и свалке в будущем 256 квартале («В» от 8 апреля 2017 – «Хуже не придумаешь», «В» от 13 апреля – «Помедленнее, я записываю»).

Стройка – это дорого
Многодетных слушали мэр, его зам, руководители КУМИ, «Водоканала», управления по ЖКХ и представители «Облкоммунэнерго».

Мэр АГО Сергей ПЕТРОВ задал формат разговора:

- Будем здесь до тех пор, пока вы не получите ответы на все вопросы.

ДОРОГИ

Ответ держала начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА:

- Всего следует проложить 1км 137 м подъездных путей и 5 км 944 м внутриквартальных. Дороги будут сделаны администрацией АГО в грунтовом исполнении в этом году.

На этом бы и закончился её доклад. Но многодетные семьи требовали конкретных сроков. Ответил сам мэр:

- 1 ноября этого года закончатся работы. Добраться до своих участков вы сможете, возможно, и раньше.

- Начнутся работы в июне, так как согласно 44 федеральному закону необходимо объявить конкурс на определение подрядчика, - добавила Василина Шунова.

На эти дороги из бюджета АГО будут выделены 20 миллионов рублей. Озвучив эту цифру, мэр сказал как отрезал:

- Если мы дадим подрядчику 20 миллионов рублей, то он должен будет сделать такие дороги, по которым вы сможете подъехать к своим участкам.

СВЕТ

За эту проблему отвечали на встрече два представителя «Облкоммунэнерго». Их фамилии не подписали на табличках. А представились они просто: юрисконсульт и главный инженер.

- Сетевая компания проведет сети к границам участков. Вам необходимо объединиться в ТСЖ, как, например, «Звёздочка». После того как сетевая компания увидит проект, мы проведем вам сети. Примерные взносы составят по 30 тысяч рублей с участка в зависимости от расстояния до точки.

Многодетный папа Павел ШАРАГ прокомментировал:

- Несколько участков уже подключены. Вы неверно говорите, что крайние участки могут быть за 300 метров от точки. Вы подведёте свет к одному участку, а следующий будет уже подключен к этому столбу, следующий – опять к соседнему столбу. Так, у каждого будет одинаковое расстояние до ближайшей точки – ширина участков примерно 20 метров. По цене это 1 тысяча рублей с участка…

Стройка – это дорого
Пётр КАЧАН, многодетный папа, владелец участка №301, на своём участке может рыбу ловить – там стоит вода.

Такая грамотность обезоружила оратора. Помогла Василина Шунова:

- Вас по закону могут подключать от 4 месяцев до 4 лет. Вам предлагают более быстрый вариант. И вообще 104 семьи получили участки, а пока только восемь подали заявки на подключение…

Павел Шараг спокойно ответил:

- У всех готовы пакеты документов. Дайте нам отмашку, завтра у вас будут и остальные 100 заявок.

А Максим КАШНИКОВ, тоже папа, добавил:

- Дороги ведь не наша собственность, а ваша. Вы мне столб и поставьте у дороги, остальное я сам. Если мы создадим ТСЖ, вы повесите на нас ответственность за всё.

Неловкое молчание.

И смешок в зале: «Мы и четыре года подождём». Не потому, что люди готовы ждать. А потому, что люди подкованы: в границах федерального закона местная власть обязана сделать всё, что на неё возложено, а не перекладывать это на плечи собственников.

Мама четверых детей Ирина НЕЧАЕВА требовала цифры:

- Сколько стоит трансформаторная подстанция?

Её пытались усадить на место, мэр убеждал, что таких цифр у них нет, юрисконсульт «Облкоммунэнерго», как нам показалось, краснела. Но (берите на заметку!) ответ Ирине всё же дали: от 100 до 500 тысяч рублей. А на 256 квартал их надо три. Считаем по минимуму: 100 тысяч умножить на три и поделить на 104 - по 3 тысячи с участка. Это первая конкретная цифра, но не единственная трата семей, в которых минимум по трое детей.

Когда присутствующие начинали стенать, мэр несколько раз повторял:

- Стройка – это дорого.

Как будто все собираются строить дачи, а не основное жильё. Семья Ирины Нечаевой, например, живёт с четырьмя детьми в однокомнатной квартире.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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Сегодня, 02:16 - Mashacah написал(а):
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Сегодня, 02:24 - Edwinnox написал(а):
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