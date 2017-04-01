- Стройка – это дорого.

Многодетные семьи, получившие землю, встретились с мэром

ДОРОГИ

СВЕТ

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Мэр АГО Сергей ПЕТРОВ задал формат разговора:- Будем здесь до тех пор, пока вы не получите ответы на все вопросы.Ответ держала начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА:На этом бы и закончился её доклад. Но многодетные семьи требовали конкретных сроков. Ответил сам мэр:- добавила Василина Шунова.На эти дороги из бюджета АГО будут выделены 20 миллионов рублей. Озвучив эту цифру, мэр сказал как отрезал:За эту проблему отвечали на встрече два представителя «Облкоммунэнерго». Их фамилии не подписали на табличках. А представились они просто: юрисконсульт и главный инженер.Многодетный папа Павел ШАРАГ прокомментировал:Такая грамотность обезоружила оратора. Помогла Василина Шунова:Павел Шараг спокойно ответил:А Максим КАШНИКОВ, тоже папа, добавил:Неловкое молчание.И смешок в зале:Не потому, что люди готовы ждать. А потому, что люди подкованы: в границах федерального закона местная власть обязана сделать всё, что на неё возложено, а не перекладывать это на плечи собственников.Мама четверых детей Ирина НЕЧАЕВА требовала цифры:Её пытались усадить на место, мэр убеждал, что таких цифр у них нет, юрисконсульт «Облкоммунэнерго», как нам показалось, краснела. Но (берите на заметку!) ответ Ирине всё же дали: от 100 до 500 тысяч рублей. А на 256 квартал их надо три. Считаем по минимуму: 100 тысяч умножить на три и поделить на 104 - по 3 тысячи с участка. Это первая конкретная цифра, но не единственная трата семей, в которых минимум по трое детей.Когда присутствующие начинали стенать, мэр несколько раз повторял:Как будто все собираются строить дачи, а не основное жильё. Семья Ирины Нечаевой, например, живёт с четырьмя детьми в однокомнатной квартире.