Выборы президента будут перенесены на 18 марта

Законопроект сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, предусматривающий перенос выборов президента России с 11 на 18 марта 2018 года, прошел первое чтение в Госдумы без каких-либо замечаний, передает РИА Новости.

Выборы главы государства по действующему закону должны проходить во второе воскресенье марта. Пакет поправок сенаторов предусматривает возможность перенести процедуру, если день голосования выпадает на праздничный или послепраздничный день. В итоге получается, что выборы пройдут 18 марта, так как 11 марта выпадает на послепраздничный день.



Кроме того, законопроект предполагает отмену открепительных удостоверений на президентских выборах. Предполагается, что граждане, которые в день голосования находятся не по месту регистрации, смогут подать заявление о включении в списки по месту пребывания.



Также упрощается процедура назначения наблюдателей на избирательные участки. Если закон будет принят, то участники выборов смогут не направлять списки наблюдателей в избиркомы. Кроме того, наблюдатели смогут находиться на нескольких участках, а не на одном.



Авторы законопроекта также предлагают закрепить возможность проведения видеонаблюдения и трансляции изображения (за исключением определенных случаев), что поможет информировать избирателей о ходе голосования.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/13/gosduma-odobrila-perenos-vyborov-prezidenta-i-otmenu-otkrepitelnyh