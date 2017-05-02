Путин приедет в Приангарье

Президент Владимир Путин пообещал на недавней видеоконференции посетить пострадавшие от пожаров районы в Бурятии и в Приангарье, то есть в Ирктуской области. Глава государства проследит за тем, как идут восстановительные работы в тех населеннных пунктах, где прошёлся стихийный пожар. Видеоконференция

проводилась 2 мая с главами регионов с врио главы Бурятии Алексеем Цыденовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко. "Сейчас нет необходимости мне вам там мешаться, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению", — сказал Владимир Путин