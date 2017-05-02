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80 миллионов на «Ермак», 50 – на ремонт школ


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Сегодня, 15:31
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Администрация АГО рассказала об исполнении бюджета за 2016 год

80 миллионов на «Ермак», 50 – на ремонт школ

Отчитывались, как и полагается, сначала перед широкой общественностью, на публичных слушаниях. Заметим: объявление об этом появилось заранее, на сайте администрации, ещё 17 апреля. Так что желающие задать вопрос граждане вполне могли успеть всё продумать и оформить. Вот только большого потока желающих покопаться в справедливости расходования бюджетных средств не наблюдалось. Выступающих «со стороны» на слушаниях тоже не было. Так что, уважаемые сограждане, принимайте к сведению то, как потратили ваши деньги, и не ворчите, что что-то сделано не так.

Называя бюджетные средства «нашими», мы нисколько не ошибаемся. Потому что львиная доля налоговых доходов местного бюджета, а точнее, 48% - это как раз налог на доходы физических лиц. Это наши кровные, отчисляемые от заработной платы. Все остальные поступления по сравнению с этим мелкие ручейки, впадающие в реку. Причём некоторые из них (например, земельный налог) становятся всё тоньше, потому что сейчас землевладельцы взялись активно пересчитывать кадастровую стоимость своих участков в сторону её уменьшения. Всего с помощью налогов пополняется только половина бюджета, остальное – поступления, в основном из областного бюджета.

В 2016 году Ангарский городской округ имел 4 миллиарда 520 миллионов рублей доходов и 5 миллиардов 74 миллиона рублей расходов. Куда же их потратили?

66% местного бюджета (2 миллиарда 759 миллионов рублей) идёт на обеспечение муниципальной программы «Развитие образования». Ангарчане содержат ангарские детские сады, школы и дополнительное образование. Другие статьи расходов, а их достаточно много, занимают не более 10%, то есть по сравнению с образованием стоят копейки. Кроме муниципальных программ (дороги, спорт, культура, национальная безопасность и пр.), бюджет содержит ещё 12 учреждений местного самоуправления. А ещё избирательную комиссию, Думу, центр поддержки общественных инициатив, газету «Ангарские ведомости» и т.д. Всего – 8 221 муниципальный служащий. Все эти люди получают зарплату из бюджета.

О качестве исполнения бюджета в первую очередь говорит процент потраченных средств. Проще говоря, если все хорошо работают, то деньги успевают потратить полностью. В прошлом году бюджет был освоен практически идеально - на 98,2%. Самый низкий процент исполнения (84,2%) у муниципальной программы «Благоустройство территории». Всегда вызывает недоумение тот факт, что деньги были, а потратить их не сумели. Например, по программе «Развитие физкультуры и спорта» не смогли освоить 4 миллиона рублей. И это при том, что все ангарские спортсмены вынуждены искать себе спонсоров, чтобы выехать на соревнования.

Или образование. Вроде бы не жалеем. На ремонты образовательных учреждений в прошлом году было потрачено 50 миллионов рублей. На эти деньги смогли отремонтировать 32 школы, а их у нас 113. Даже если предположить, что эти 50 разделили поровну (а это далеко не так!), то каждой школе досталось по полтора. Много ли можно сделать на эти деньги в школе, где обыкновенно ремонта требует всё, от крыши до замены лампочек на энергосберегающие? Поэтому вопрос, на что собираем в этом году, для родителей школьников (они же налогоплательщики) не закрыт.

Анастасия КУРМАЗОВА

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