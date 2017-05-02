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Что делал в Иркутске президент


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Сегодня, 17:37
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Поздно вечером 15 мая президент России Владимир ПУТИН прибыл в Иркутск, где провел совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и природными пожарами в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Во время обсуждения Владимир Путин подробно остановился на теме помощи погорельцам.

- Как известно, денежные выплаты гражданам в связи с утратой имущества уже ведутся. Прошу региональные власти держать этот вопрос под постоянным контролем? если есть необходимость – оказать людям помощь в составлении соответствующих документов, заявлений. Вы хорошо понимаете, о чём я говорю, люди опытные. Нужно максимально оперативно реагировать на обращения пострадавших, без лишней бюрократии провести восстановление всех необходимых документов – и паспортов, и других, - сказал президент.

АиФ Иркутск
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