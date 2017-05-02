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Только о хорошем


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Вчера, 19:25
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23 мая прошло очередное заседание Думы АГО. Вопросов в повестке было мало, вопросов у депутатов не было вовсе, поэтому заседание уложилось в рекордно короткое время - сорок минут. И это при том, что в числе вопросов было согласование исполнения бюджета за прошлый год!

Только о хорошем
В докладе о деятельности управления по физкультуре и молодёжной политике за 2016 год не прозвучало ни слова, что одной спортивной школой в Ангарске стало меньше. А между тем с теперь уже бывшей «Победы» сняли даже вывеску.

Ясное дело, что бюджет уже успели обсудить на сто рядов. И на публичных слушаниях, и на заседаниях специальной комиссии Думы, и на рабочем заседании. Поэтому докладчик, председатель комитета по экономике и финансам АГО Ирина МИРОНОВА не стала вдаваться в подробности.

Другое дело Борис БАБАТЕНКО, исполняющий сейчас обязанности начальника управления по физической культуре и спорту, тоже отчитывался о проделанной за прошлый год работе. Особенно подробно Борис Николаевич рассказывал о спорте. Однако некоторых подробностей не хватило.
Вот, например, про хоккейную команду «Ермак» было сказано только то, что теперь это некоммерческое партнёрство. Сколько именно бюджетных средств это самое партнёрство получило, не говорилось, а вот команда в общероссийском соревновании заняла 6-е место. Хорошо это или плохо не с точки зрения болельщиков, а в плане расходования бюджетных средств? Никаких комментариев.

Массовый спорт тоже развивается как-то странно. Нет, установка спортплощадок и кортов – это отлично! Особенно в Савватеевке, Одинске и Мегете. Но вот, к примеру, почему развивать доступность спортивных объектов для инвалидов решили с кассы во Дворец спорта «Ермак»? Подчёркиваем: кассы. То есть чтобы маломобильные граждане могли без препятствий купить билеты на хоккейный матч. А вот чтобы им самим заниматься адаптивной физкультурой? Пандус на входе в бассейн, похоже, только собираются делать.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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