У ям нет шансов



Анастасия КУРМАЗОВА

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Решение это утверждало генплан. Суть протеста такова: один из полигонов накопления отходов остался включённым в границы населённого пункта, то есть Ангарска. А по закону подобные полигоны не должны находиться в границах населённых пунктов. По идее, это означает, что они должны быть территориально где-то в стороне. Однако на деле всё проще: площадь полигона исключается из границ города, образуя некое слепое пятно. Закон соблюдён, все довольны. А тут вышел казус. Комментировавший этот протест прокурор мягко намекнул, что в дальнейшем местной Думе грозит суд и прочие соответствующие процедуры.Депутаты на это сообщение отреагировали вяло. Общим решением было предложено администрации АГО всё проанализировать и предложить, какие решения нужно принять.Принят был на этом заседании и порядок определения статуса особо охраняемых природных территорий местного значения. Тоже, кстати говоря, по протесту прокуратуры сформированный. Теперь разные значимые места в нашем округе могут получить статус особо охраняемых. Это территории, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное или оздоровительное значение. В принятом порядке изложен список документов, которые нужны для принятия этого статуса. Начинается всё с письменного заявления в адрес администрации АГО заинтересованного лица. Конечно, признать какой-нибудь сквер в центре города особо охраняемой территорией нереально. Ведь для этого потребуется согласие не менее 60% правообладателей земельных участков, расположенных в границах данной территории, а также документы, подтверждающие статус территории. Доказывать значимость придётся депутатам Думы, потому что именно они будут принимать решение о придании особого статуса.Были приняты изменения в бюджет. Из областной казны мы получаем дополнительно 176 миллионов рублей. 150 уходит в дорожный фонд, который в итоге составит 550 миллионов. Сумма астрономическая. Судя по ней, у ям просто нет шансов. Посмотрим, кто победит.