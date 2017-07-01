Как в воду глядели

3 июля напрячься ангарских чиновников заставил приезд заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана БОЛОТОВА. Приехал он с проверкой, как идёт ремонт дорог, деньги на который дали из федерального бюджета. Отчитывались мэр Сергей ПЕТРОВ и начальник управления по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Василина ШУНОВА.Так выглядят некоторые ангарские дороги после хорошего дождя.
163 миллиона на капитальный ремонт 9 улиц. Такой шикарный подарок Ангарск получил в рамках комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации. Кроме нас, деньги дали ещё Иркутску и Шелехову. Из 9 улиц, в числе которых 40 лет Победы, Московская, Рыночная, Глинки, Октябрьская и часть Московского тракта, в маршрутном листе всего три – Ленина, Ворошилова и Коминтерна.
Первая улица, куда направилась делегация, – Ленина. - Здесь мы реализуем два проекта – безопасные дороги и комфортная городская среда. Протяженность улицы – 1,6 километра. Асфальт уже заменили, бордюр тоже. Сейчас ведутся работы по установке знаков и нанесению дорожной разметки,
- доложила Василина Шунова.
Кстати, как оказалось, у нашей администрации на эту улицу большие планы. Уже к новому году здесь появятся лавочки, плитка, скульптуры и даже озвучка. Как пояснил Сергей Петров, она должна превратиться в пешеходную прогулочную зону и соединить площадь Ленина с площадью перед стадионом «Ангара». Что ж, планы грандиозные. Но с ними у нас проблем никогда не было, обычно всё буксует на стадии реализации.
Общая протяженность дорог, которые в Ангарске отремонтируют за федеральные деньги, – 15,6 километра. Проверяет качество асфальта сторонняя организация – Росавтодор. Делают вырубки в готовом асфальтовом покрытии, потом проводят лабораторные исследования. Они уже забраковали асфальт на улице 40 лет Победы. Как оказалось, он слишком сильно впитывает влагу. А это чревато тем, что к весне асфальт просто разорвёт. В итоге решили назначить ещё одну проверку, а по её результатам принять решение, будет переделывать подрядчик или нет. По муниципальному контракту на этой улице и на улице Коминтерна работает ООО «Транскапитал». Асфальт они делают сами на собственном заводе.
Вторая улица, куда поехала проверка, не вызвала никаких нареканий, – Ворошилова.
- Всё хорошо, идём с опережением на месяц,
- резюмировал мэр. - Согласно контрактам, все работы на городских улицах должны быть закончены к 1 сентября. Мы планируем успеть к 1 августа.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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