Будет курортный сбор

Правительственный закон о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента Госдума приняла в итоговом третьем чтении.



Пилотный курортный сбор появится в Республике Крым, а также трех краях — Алтайском, Краснодарском и Ставропольском. Эксперимент продлится пять лет.

Как заявлял ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), главная задача закона — установить рамочные правила для введения сбора. Механизм функционирования сбора, его администрирование и даже ставку будут устанавливать сами субъекты и муниципалитеты. Начать взимать сбор субъекты смогут не ранее 1 мая 2018 года.

Уплачивать курортный сбор будут граждане, которые проведут в указанных субъектах РФ более суток.



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