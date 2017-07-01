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Минтранс предложил пассажирам платить за провоз сотовых телефонов


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Сегодня, 14:36
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" Формально Минтранс представил нормативный акт, как положено, и вчера уже на сайте акт висел. Но его содержание не устраивает членов Совета Федерации", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается ручной клади. Вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду. Кто автор этого нормативного акта?" - спросила Матвиенко у присутствующего на заседании статс-секретаря - замминистра транспорта Сергея Аристова. Тот ответил, что авторство принадлежит министерству.


"Это безответственность. Сергей Алексеевич, прокомментируйте эти глупости, которые там написаны, если они имеют место", - сказала на это Матвиенко.

Спикер предположила, что министерство выпустило этот нормативный акт "впопыхах и он носит провокационный характер". Она призвала министерство больше "не допускать таких глупостей". Кроме того, Матвиенко призвала Минтранс "наказать административно автора этого нормативного акта".
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