Минтранс предложил пассажирам платить за провоз сотовых телефонов

" Формально Минтранс представил нормативный акт, как положено, и вчера уже на сайте акт висел. Но его содержание не устраивает членов Совета Федерации", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



"Что касается ручной клади. Вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду. Кто автор этого нормативного акта?" - спросила Матвиенко у присутствующего на заседании статс-секретаря - замминистра транспорта Сергея Аристова. Тот ответил, что авторство принадлежит министерству.





"Это безответственность. Сергей Алексеевич, прокомментируйте эти глупости, которые там написаны, если они имеют место", - сказала на это Матвиенко.



Спикер предположила, что министерство выпустило этот нормативный акт "впопыхах и он носит провокационный характер". Она призвала министерство больше "не допускать таких глупостей". Кроме того, Матвиенко призвала Минтранс "наказать административно автора этого нормативного акта".