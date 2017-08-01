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Пенсия повысится на 10 тысяч. Мечта или реальность


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Сегодня, 11:35
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Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила свой план по совершенствованию пенсионной системы в Минфин, МЭР, ЦБ и ПФР. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор ассоциации Алексей Денисов. Согласно плану, в Пенсионный фонд Российской Федерации должны направляться средства Фонда национального благосостояния, а также доходы от управления госсобственностью и от ее приватизации.

Предполагается, что эти меры позволят дополнительно пополнять пенсионные счета на 10 тыс. рублей в год. «Важно, чтобы они (указанные средства) шли на цели улучшения благосостояния граждан, а не расходовались в рамках бюджета. Также доходы от госимущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику. Что, в свою очередь, будет способствовать достижению темпов роста на уровне мировых», — отметил Денисов.

В Минфин и МЭР уже начали рассматривать план АНПФ. В пресс-службах ЦБ и ПФР отказались от комментариев.
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