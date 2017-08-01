Начальников великое множество

С 2012 года по 2015 год численность государственных служащих в России росла, а в 2016 году она сократилась на 5,6%. Однако сокращение коснулось лишь низшего звена, а руководителей, наоборот, стало больше. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным.



"У нас увеличивается количество руководителей. У нас количество заместителей руководителей в федеральных органах возросло на 18%, количество директоров департаментов возросло на 21%, начальников управлений - на 13%. И дальше можно продолжать," - пояснила она.



В территориальных органах, добавила Голикова, численность госслужащих сократилась почти на 12%, но при этом на 8,4% возросло количество начальников.



"Есть очень плохая тенденция: у нас сокращается количество территориальных органов, оно где-то сократилось на 4,5%, но при этом на 25% возросло количество подведомственных учреждений, которые создаются федеральными органами для целей обеспечения их деятельности - не для выполнения функционала, например, образования и здравоохранения, а для целей обеспечения деятельности", - сказала глава Счетной палаты.



Рост в 25% - это очень много, подчеркнула глава Счетной палаты, поскольку требуются дополнительные бюджетные ассигнования; кроме того, в некоторых случаях, заметила Голикова, это дает возможность выйти из-под действия 44-го закона "с тем, чтобы можно было осуществлять закупки по более либеральным нормативным документам".



Кроме того, Голикова обратила внимание на недостаточную квалификацию госслужащих. "Мы обратили внимание на то, что квалификация тех, кто непосредственно работает даже не на уровне министерств, а на втором и третьем уровнях, оставляет желать лучшего с точки зрения соблюдения финансово-бюджетной дисциплины", - сказала глава Счетной палаты, заметив, что соответствующая статистика по системе госуправления будет подготовлена в ноябре.