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В Саянске создадут ТОСЭР


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Вчера, 11:24
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В Саянске создадут ТОСЭР

Заявку на создание территории опережающего социально-экономического развития в Саянске одобрила комиссия Министерства экономического развития РФ. Создание ТОСЭР будет способствовать диверсификации экономики моногорода и снижению зависимости от градообразующего предприятия за счет установления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР и реализации инвестиционных проектов в сфере развития газонефтехимического комплекса, глубокой переработке древесины, сельского хозяйства.

– За десять лет реализации данных проектов в Саянске планируется привлечение инвестиций в общем объеме около 50 млрд рублей, создание более тысячи новых рабочих мест, – сказал министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

Особый режим ведения предпринимательской деятельности в моногороде Саянске будет установлен после подписания Постановления Правительства РФ о создании ТОСЭР. Напомним, что первой в регионе территорией опережающего социально-экономического развития стал город Усолье-Сибирское.

irkobl.ru
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