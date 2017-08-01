В Саянске создадут ТОСЭР

– сказал министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.Особый режим ведения предпринимательской деятельности в моногороде Саянске будет установлен после подписания Постановления Правительства РФ о создании ТОСЭР. Напомним, что первой в регионе территорией опережающего социально-экономического развития стал город Усолье-Сибирское.