Без вопросов

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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А спросить было что. Так, например, Игорь ЖМУРОВ, и.о. начальника управления по общественной безопасности, доложил о реализации программы «Безопасность и правопорядок». Из 30 миллионов, которые программа забрала на себя из бюджета в 2017 году, на обеспечение безопасности как таковой заложено было чуть меньше 3 миллионов. Это зарплата казакам, которые патрулируют город, поощрение граждан, которые помогают полиции в раскрытии преступлений, установка видеокамер на школах и дошкольных учреждениях. Главный вопрос, который стоило задать авторам программы: «помогает?», не прозвучал. Ответ на него мы нашли, открыв программу. Составители пишут об ожидаемых результатах: снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений с 1120 в 2017 году до 1115 в 2018. Раскрыть планируют на 7 преступлений больше. Что же касается целевого показателя по количеству преступлений на 10 тысяч населения, то их станет меньше всего на 2 штуки. Вот и судите, во сколько это обходится ангарским налогоплательщикам.1 миллион из трёх потратят на установку видеокамер. Денег хватит на оснащение 6-7 объектов образования. Насколько камеры являются действенным методом обеспечения безопасности, судить сложно. Лицо предполагаемого преступника на них разглядеть вряд ли удастся. А если преступление произошло вечером или ночью (а именно в это время суток они обычно и происходят), то и вообще надежды нет. Тем не менее полиция старается воткнуть камеры во все возможные места города. Так, из областного бюджета были выделены деньги на установку 42 видеокамер. Их поставили на улицах города.- прокомментировал нашей редакции начальник охраны общественного порядка ангарского УМВД подполковник полиции Роман НИКИФОРОВ.