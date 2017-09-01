Вам ответят губернатор и прокурор

Собств. инф.

Дату и время прямой линии сообщат дополнительно, но вопросы уже можно задать по телефону 8 800 2000 665 в будние дни, с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Отправить свой вопрос можно на электронную почту: gubernatory@govirk.ru.«Горячую линию» открыла прокуратура Иркутской области. Её тема - защита Байкальской природной территории. Жителей области просят сообщать о фактах экологических преступлений и правонарушениях, совершаемых на побережье озера Байкал.В прокуратуру можно обратиться письменно: Иркутск, улица Володарского, 5 и по телефонам 8(3952) 259052, 89025126152.