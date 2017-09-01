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Вам ответят губернатор и прокурор


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Вчера, 22:53
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Прямая линия с губернатором Иркутской области пройдет в сентябре. Сергей ЛЕВЧЕНКО ответит на вопросы жителей региона в онлайн-режиме (видео). Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Дату и время прямой линии сообщат дополнительно, но вопросы уже можно задать по телефону 8 800 2000 665 в будние дни, с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Отправить свой вопрос можно на электронную почту: gubernatory@govirk.ru.

«Горячую линию» открыла прокуратура Иркутской области. Её тема - защита Байкальской природной территории. Жителей области просят сообщать о фактах экологических преступлений и правонарушениях, совершаемых на побережье озера Байкал.

В прокуратуру можно обратиться письменно: Иркутск, улица Володарского, 5 и по телефонам 8(3952) 259052, 89025126152.

Собств. инф.
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