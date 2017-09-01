Бесплатная юридическая помощь будет оказана каждому

Жители Иркутской области 29 сентября получат бесплатную юридическую помощь







В Иркутской области 29 сентября 2017 года пройдет всероссийский день бесплатной юридической помощи. Как 19 сентября сообщила пресс-служба регионального правительства, мероприятие пройдет в формате открытых дверей в течение всего рабочего дня. За правовыми консультациями можно будет обратиться в органы исполнительной власти, к адвокатам, в ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области».



В рамках проведения акции в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области про адресу: Иркутск, ул. Рабочая, 2а, тел.20-30-59 состоится прием граждан. День открытых дверей пройдет также в Государственном юридическом бюро по Иркутской области: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16. По телефону прямой линии 200-085, организованной юридическим бюро, можно будет получить консультации. Кроме того, адвокаты проведут прием граждан в центре бесплатной юридической помощи, расположенного по адресу: Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46.



Более подробная информация о проведении акции будет размещена на сайте агентства: http://irkobl.ru/sites/mirsud/



Фото с сайта правительства Иркутской области. Источник: Байкал Инфо