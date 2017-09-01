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Зачем администрация и депутаты "кошмарят" ангарских бизнесменов


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Сегодня, 18:47
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В Ангарске готовится новая схема размещения НТО


Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов представила администрация Ангарского городского округа. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области настоятельно рекомендует владельцам НТО ознакомиться с этим документом, убедиться в том, что их павильоны есть в схеме, узнать о параметрах киосков и требованиях к их размещению.

На сайте Ангарского городского округа размещено уведомление о подготовке муниципального нормативного правового акта. Документ включает в себя список из 383 объектов нестационарной торговли и 42 объектов сезонной мелкорозничной торговли, графическую схему расположения НТО, требования к параметрам киосков и павильонов, их оформлению, правила использования бренда Ангарского городского округа.

Отметим, новая схема предполагает единое цветовое оформление киосков – оно должно соответствовать установленным базовым образцам, указанным в приложениях к схеме.

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена рекомендуют предпринимателям убедиться, что их НТО включены в проект новой схемы. Если представители бизнеса не нашли свои павильоны в документе, то им следует обратиться в местную администрацию с предложением о включении НТО в схему.

Предприниматели могут обратиться непосредственно в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, квартал 59, дом 4, отправить письмо на адрес 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4, написать обращение на электронную почту sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru, или отправить свои предложения факсом: (3955) 52-28-23.
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