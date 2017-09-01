Госдума проверит причины краха крупнейших банков

Госдума поручила комитетам по финансовому рынку и по безопасности запросить в Банке России и правоохранительных органах информацию и начать проверку банков «Югра», «ФК Открытие» и Бинбанка.



В ходе проверки депутаты хотят установить причины, которые привели к возможному выводу активов из этих банков. Кроме того, парламентарии просят ЦБ и правоохранительные органы определить виновных за потерю активов банков и привлечь их к ответственности.



«Сначала отозвана лицензия у крупного банка — банка «Югра», вкладчики которого сейчас атакуют наши приемные, и просят защитить их средства. Сейчас уже на санации банк «Открытие», и триллион рублей уже ЦБ туда выделил, теперь на очереди Бинбанк, там еще 300 млрд руб.»,— цитирует «РИА Новости» депутата Госдумы Валерия Гартунга.



Накануне ЦБ объявил о санации Бинбанка и связанных с ним кредитных организаций через фонд консолидации. Принять меры по повышению устойчивости Бинбанка ЦБ попросили его совладельцы Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов.



В конце августа банк «ФК Открытие» перешел под управление ЦБ, который станет его главным акционером. 28 июля ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра». Причиной такого решения Банк России стало неисполнение федеральных законов и нормативных актов ЦБ, падение всех нормативов достаточности капитала ниже 2% и снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. "Кто в курсе"