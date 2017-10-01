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Десятого губернатора президент отправил в отставку


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Сегодня, 17:50
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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, которые стал десятым за примерно две недели главой региона, покинувшим свой пост «по собственному желанию».

Источники РБК в Кремле ранее предупреждали о скорой отставке около десяти глав регионов в рамках курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.

Временно исполняющим главы Ивановской области назначен заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский. О своем решении Путин сообщил на состоявшейся во вторник в Кремле встрече с замминистра.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/10/10/2017/59dc82ec9a7947a573ae81d2?from=main_right
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