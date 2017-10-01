Десятого губернатора президент отправил в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, которые стал десятым за примерно две недели главой региона, покинувшим свой пост «по собственному желанию».



Источники РБК в Кремле ранее предупреждали о скорой отставке около десяти глав регионов в рамках курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.



Временно исполняющим главы Ивановской области назначен заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский. О своем решении Путин сообщил на состоявшейся во вторник в Кремле встрече с замминистра.



Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/politics/10/10/2017/59dc82ec9a7947a573ae81d2?from=main_right