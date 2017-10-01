Без хозяина – ни шагу

Народных избранников заинтересовали требования к рекламным и информационным конструкциям.Так, на территории АГО отныне запрещено пользоваться… штендерами. То есть информационными щитами, не имеющими стабильного территориального размещения. Их запрещено размещать на тротуарах и газонах. А где, кроме тротуара, их ещё ставить, если эта простая, лёгкая и - главное! - недорогая конструкция предназначена как раз для привлечения проходящих мимо людей? В окно? Так туда сейчас тоже нельзя! В общем, если вы купили штендер, можете его поставить на могилу своего бизнеса.Обязанность следить за фасадами и ликвидировать с них все несогласованные и несоответствующие законодательству информационные конструкции возложили на собственников зданий. Сколько уже лет ангарчане недоумевают, почему власть не борется с рекламным мусором на фасадах, в т.ч. объявлениями о проституции. Теперь наконец придумали, кто это должен делать.Кроме того, местным предпринимателям запрещено пользоваться мусорными площадками, расположенными на придомовой территории, если у них нет на это соответствующего договора с управляющей компанией и собственниками. И не важно, что этот предприниматель имеет отдельный договор на вывоз мусора, без которого в принципе невозможно вести предпринимательскую деятельность.Ты еще жив, бедолага? Дышишь? Пытаешься заработать? Тогда вот тебе ещё один запрет - на ведение бизнеса на придомовых территориях. Отныне на этих территориях («шаговой доступности») запрещено заниматься продажей товаров, оказанием услуг.Между прочим все мастерские по ремонту обуви находятся как раз в жилых домах, и это очень удобно людям. Во-вторых, этот запрет нарушает мои права как собственника дома. Это у некоторых придомовая территория маленькая. А у нас, к примеру, большая. И мы не против пустить на нее за плату киоск с фруктами. Теперь низзя!Призывают новые правила к порядку и домашних животных. Их запрещено выгуливать в парках и даже на придомовых территориях(!) Теперь скажите, где это делать можно? Нет ответа.Есть в правилах одна оговорка: если уж питомец не утерпел, то все «следы» за ним надлежит убрать в специальный контейнер. Теперь ждем, когда эти контейнеры на улицах появятся. Кстати, когда? И где?К этим новым рравилам требуется специальная карта города с указанием мест, паролей и явок.Анастасия КУРМАЗОВА