Развод на районе

Объединение признали законным

Административный иск С. Кажаевой к Заксобранию, принявшему закон №149-оз, губернатору, мэру и администрации АГО, оброс шестью томами разного рода документов. Некоторые из них уникальны. Например, газетка «Муниципальный вестник», о которой ангарчане сроду не слышали, но именно в ней должны были быть напечатаны для всеобщего ознакомления результаты публичных слушаний по объединению. И напечатали. Тиражом то ли 50 экземпляров, то ли всего один. Во всяком случае, чтобы этот «вестник» прочитать, надо было обратиться в суд с иском, ни в одной библиотеке города этого чуда нет.Федеральный судья некоторые документы изучала натурально при помощи лупы. Это впечатлило присутствующих и зародило надежду, что здесь будут зреть в корень.Светлана Кажаева очень подробно и аргументированно рассказала суду о последствиях преобразования АМО в АГО и в первую очередь – финансовых. О том, как этот закон ударил по бюджету ангарчан. Представила документы, из которых следовало, что бюджет АГО 2016 года по сравнению с консолидированным бюджетом района, города, Мегета, Савватеевки и Одинска до объединения потерял около 650 миллионов рублей, из них 411 миллионов – это налоговые и неналоговые поступления, то есть то, что зарабатывает сама территория. Цифру попросили пояснить и судья, и прокурор, документы по бюджетным потерям к делу приобщили. На этом весь интерес к финансовой составляющей проблемы объединения закончился. Прокурор напомнила Кажаевой, что она не имеет права выходить в суд в интересах ангарчан. Да, у Кажаевой такого права нет. Но оно есть у прокурора. Только он им не воспользовался, не спросил строго: что это за закон такой приняли, по которому Ангарск каждый год теряет по полмиллиарда собственно им заработанных средств?Сегодня бюджет АГО сформирован программно-целевым способом. У каждой программы есть критерии, единицей измерения ожидаемого счастья служат ангарчане, их количество точно указано в каждой программе. Насколько точно? Для примера была озвучена информация о ходе реализации муниципальной программы АГО «Молодежная политика». Составитель программы подсчитал, что количество детей и молодежи до 30 лет, которые посещают клубы по месту жительства и молодежные центры, составит на 2017 год 1328 человек. А если вложить денежные средства на развитие этой программы, то к 2019 году таких занимающихся станет уже ровно 2000 человек.Смущает эта гладкая цифра. Почему 672 человека прибудет, может, клубов больше станет? Нет, клубов новых не ожидается.Читаем следующий показатель – количество молодежи, вовлеченной в социальную практику. По этому показателю в 2017 году проходят 458 молодых людей до 30 лет, а к 2019 году цифра составит аккурат 600 человек. Прирост 142 души.Кто эту перепись вел, прогнозы ваял и по какому принципу – Бог знает. Главное, что весь бюджет расписан программами именно на людей, поэтому сокращение бюджета однозначно означает уменьшение числа осчастливленных им ангарчан.И еще один важный момент, на который обращала внимание суда Кажаева. Когда происходит реорганизация, преобразование юридических лиц, муниципальных образований, тот, кто прекращает свою деятельность, в обязательном порядке по акту приема-передачи передает свои активы. Это необходимо для того, чтобы преемник обоснованно владел имуществом. Администрация АГО утверждает, что является правопреемником администрации АМО, г. Ангарска, Мегета, Савватеевки, Одинска. С администрацией АГО уже судятся предприниматели, которые заключали договоры аренды на земельные участки, здания, помещения с администрацией АМО или города Ангарска в лице КУМИ или ДУМИ, а не АГО. В суды по этим договорам ходит администрация АГО и диктует предпринимателям свои условия как правопреемник, опираясь на 149-оз. Суды же сегодня трактуют ситуацию так: если есть 149-оз, значит, АГО априори становится правопреемником АМО, полагая, что это универсальное правопреемство, а при универсальном правопреемстве акт приема-передачи не нужен.На самом деле это не универсальное правопреемство, так как для него была применена специальная норма, определенная статьей 5 областного закона №149-оз. Поэтому акт приема-передачи необходим.И что сегодня делать предпринимателю, который столкнулся с администрацией АГО? Согласно кодексу административного судопроизводства, каждый имеет право обратиться в Иркутский областной суд за защитой своих прав в период действия этого закона. Пусть нарабатывается судебная практика, пусть областной законодатель увидит, как принятый им закон нарушает права граждан. Пока он этого не видит.