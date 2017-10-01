Развод на районе

Объединение признали законнымСуд признал законным закон № 149-оз, по которому Ангарск ежегодно теряет полмиллиарда собственно им заработанных денег. Фото из архива газеты. Декабрь 2014 года. Городской праздник в честь принятия решения об объединении города и района.В прошлый четверг в Иркутском областном суде завершилось судебное разбирательство по иску Светланы КАЖАЕВОЙ, которая оспаривала законность образования Ангарского городского округа. Суд отказал в удовлетворении иска. Почему?
Административный иск С. Кажаевой к Заксобранию, принявшему закон №149-оз, губернатору, мэру и администрации АГО, оброс шестью томами разного рода документов. Некоторые из них уникальны. Например, газетка «Муниципальный вестник», о которой ангарчане сроду не слышали, но именно в ней должны были быть напечатаны для всеобщего ознакомления результаты публичных слушаний по объединению. И напечатали. Тиражом то ли 50 экземпляров, то ли всего один. Во всяком случае, чтобы этот «вестник» прочитать, надо было обратиться в суд с иском, ни в одной библиотеке города этого чуда нет.
Федеральный судья некоторые документы изучала натурально при помощи лупы. Это впечатлило присутствующих и зародило надежду, что здесь будут зреть в корень.
Светлана Кажаева очень подробно и аргументированно рассказала суду о последствиях преобразования АМО в АГО и в первую очередь – финансовых. О том, как этот закон ударил по бюджету ангарчан. Представила документы, из которых следовало, что бюджет АГО 2016 года по сравнению с консолидированным бюджетом района, города, Мегета, Савватеевки и Одинска до объединения потерял около 650 миллионов рублей, из них 411 миллионов – это налоговые и неналоговые поступления, то есть то, что зарабатывает сама территория. Цифру попросили пояснить и судья, и прокурор, документы по бюджетным потерям к делу приобщили. На этом весь интерес к финансовой составляющей проблемы объединения закончился. Прокурор напомнила Кажаевой, что она не имеет права выходить в суд в интересах ангарчан. Да, у Кажаевой такого права нет. Но оно есть у прокурора. Только он им не воспользовался, не спросил строго: что это за закон такой приняли, по которому Ангарск каждый год теряет по полмиллиарда собственно им заработанных средств?
Сегодня бюджет АГО сформирован программно-целевым способом. У каждой программы есть критерии, единицей измерения ожидаемого счастья служат ангарчане, их количество точно указано в каждой программе. Насколько точно? Для примера была озвучена информация о ходе реализации муниципальной программы АГО «Молодежная политика». Составитель программы подсчитал, что количество детей и молодежи до 30 лет, которые посещают клубы по месту жительства и молодежные центры, составит на 2017 год 1328 человек. А если вложить денежные средства на развитие этой программы, то к 2019 году таких занимающихся станет уже ровно 2000 человек.
Смущает эта гладкая цифра. Почему 672 человека прибудет, может, клубов больше станет? Нет, клубов новых не ожидается.
Читаем следующий показатель – количество молодежи, вовлеченной в социальную практику. По этому показателю в 2017 году проходят 458 молодых людей до 30 лет, а к 2019 году цифра составит аккурат 600 человек. Прирост 142 души.
Кто эту перепись вел, прогнозы ваял и по какому принципу – Бог знает. Главное, что весь бюджет расписан программами именно на людей, поэтому сокращение бюджета однозначно означает уменьшение числа осчастливленных им ангарчан.
И еще один важный момент, на который обращала внимание суда Кажаева. Когда происходит реорганизация, преобразование юридических лиц, муниципальных образований, тот, кто прекращает свою деятельность, в обязательном порядке по акту приема-передачи передает свои активы. Это необходимо для того, чтобы преемник обоснованно владел имуществом. Администрация АГО утверждает, что является правопреемником администрации АМО, г. Ангарска, Мегета, Савватеевки, Одинска. С администрацией АГО уже судятся предприниматели, которые заключали договоры аренды на земельные участки, здания, помещения с администрацией АМО или города Ангарска в лице КУМИ или ДУМИ, а не АГО. В суды по этим договорам ходит администрация АГО и диктует предпринимателям свои условия как правопреемник, опираясь на 149-оз. Суды же сегодня трактуют ситуацию так: если есть 149-оз, значит, АГО априори становится правопреемником АМО, полагая, что это универсальное правопреемство, а при универсальном правопреемстве акт приема-передачи не нужен.
На самом деле это не универсальное правопреемство, так как для него была применена специальная норма, определенная статьей 5 областного закона №149-оз. Поэтому акт приема-передачи необходим.
И что сегодня делать предпринимателю, который столкнулся с администрацией АГО? Согласно кодексу административного судопроизводства, каждый имеет право обратиться в Иркутский областной суд за защитой своих прав в период действия этого закона. Пусть нарабатывается судебная практика, пусть областной законодатель увидит, как принятый им закон нарушает права граждан. Пока он этого не видит.Елена ДОЛГИХ,
фото Николая СТЕРНИНА