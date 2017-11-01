Владимир Шпрах избран Председателем Общественной палаты Иркутской области

В заседании также приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской Андрей Южаков, Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка.Владимир Шпрах - директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук, главный невролог Иркутской области, профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, Почетный гражданин Иркутской области. Он опубликовал 439 научных трудов, в том числе десять монографий, одно руководство для врачей, 58 методических рекомендаций и пособий для врачей, имеет 20 патентов на изобретения. Награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением», знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью». Лауреат премии Губернатора Иркутской области по науке и технике.согласно новому областному закону, всего в Общественную плату входит 63 человека. Треть состава предлагает Губернатор, треть – Законодательное собрание, а оставшуюся определяют уже избранные члены палаты.