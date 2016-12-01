Вас могли отравить?

Рюмка яду

Продажа лосьонов в продуктовых киосках – обычное дело.

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

Константин ГРОМОВ,

предприниматель:

Председатель центра

руководителей охранно-сыскных структур Евгений МАРЧУК:

Виктор КУДРЯВЦЕВ,

голубевод:

Валерий КРЯЖЕВ,

предприниматель:

Сергей БОРИСКИН,

заместитель председателя

комитета по управлению

муниципальным имуществом

администрации АГО:

Ольга БИЛЕЦКАЯ,

культорганизатор

ДК «Нефтехимик»:

Инга ШАДОНОВА,

учитель географии

школы № 5:



Мария ЕРЁМИНА,

жительница микрорайона

Юго-Восточный:

По данным на 21 декабря, от отравления метанолом в Иркутске погибли 60 человек. Общее количество пострадавших – 102. В области введён режим чрезвычайной ситуации, полиция по всей России проверяет места продажи алкоголя, из оборота изымается вся непищевая спиртосодержащая продукция. 20 декабря в регионе был объявлен днём траура.Люди покупали спиртное в отделах с бытовой химией. В составе на упаковке был указан этиловый спирт в концентрации не менее 93%. На деле же оказалось, что вместо этила люди употребляли ядовитый метиловый спирт. Также метил был обнаружен в суррогатной водке. Цех по производству смертельного зелья оперативные службы обнаружили почти сразу, он находился в одном из садоводств Ленинского района Иркутска. Второй цех нашли в городе Шелехове, там водку и «Боярышник» разливали в здании бывшего молокозавода.Из 60 погибших 24 человека скончались ещё до прибытия скорой медицинской помощи. Их тела находили в квартирах и коллекторах. Остальные умерли в больницах. Возраст пострадавших от 25 до 60 лет, социальный статус тоже самый разный – от лиц без определённого места жительства до воспитательницы в детском саду и медицинского работника. Метиловый спирт после того, как попадает в организм человека, действует как яд. Он разрушает нервную систему и внутренние органы человека, быстро развивается экзотоксический шок. Как прокомментировали в Министерстве здравоохранения, причиной гибели людей в большинстве случаев явилось несвоевременное обращение за медицинской помощью и большое количество выпитого.По факту производства, хранения и продажи суррогата возбуждено уголовное дело. Задержано 11 человек. Проводятся тотальные проверки мест розничной продажи алкогольной продукции. В Ангарске такие проверки проводятся под руководством местного следственного комитета совместно с сотрудниками полиции и ОМОН. Уже проведено около 10 обысков.комментирует нашей газете начальник ангарского следственного комитета Никита ГРАНИН.Он же сообщил, что по результатам обысков из продажи в Ангарске уже изъято более 3 тонн контрафактной продукции, в том числе водка «Белая берёза», «Городская легенда», «Завалинка», «Антоновка», «Русский изумруд» и коньяк «Кизлярский». На всей этой продукции не было акцизных марок. Также из продажи было изъято более 6 тысяч бутылок спиртосодержащей косметической продукции объёмом 0,25 миллилитра: гигиенический лосьон для рук «Экстракт» и лосьон «Янтарный».По данным Ангарской больницы скорой медицинской помощи, только за этот год с отравлениями некачественным алкоголем или другими суррогатами к ним поступили 532 человека. Из них 10 несовершеннолетних.- советует главный врач ангарской БСМП Борис БАСМАНОВ.А теперь совет лично от нас: этанол, то есть обычный алкоголь, является прямым антидотом (противоядием) при отравлении метанолом.- Я бы мог сказать, что алкоголики исчезают как вид путём естественного отбора. Но это будет неправильно и несправедливо. Лично я в 90% случаев покупаю алкоголь в проверенных специализированных магазинах, где у меня есть карта vip-клиента. По системе ЕГАИС данные акцизной марки считываются с бутылки и выводятся на монитор. Но! Редко бывает, нужно срочно купить бутылку «простой» водки. Это когда из Тайшета к нам приезжают родственники и запасы спиртного испаряются на глазах. В таких случаях иду в магазин шаговой доступности, рядом с домом, где системы ЕГАИС нет точно. Получается,- Меня отравить вряд ли получится. Во-первых, никогда не гонюсь за дешевизной. Во-вторых, никогда не покупаю алкоголь в магазине – не доверяю.– вино и самогонку делаю.- 30 лет назад, 31 декабря 1986 года, ровно в 23.45,Рос сын, поэтому нужно было подавать ему пример. Алкоголь заменил спортом, тренировки каждый день в 6 утра. Так что меня отравить уж точно не получится.- Чтобы не отравиться липовым алкоголем, надо знать, что и где покупать.. Водку я уже лет 15 не пью. Тогда, если помните, люди травились палёнкой, желтели и умирали. А лет пять назад от палёнки умерла женщина – главный бухгалтер майской типографии. Они с подругой выпили по 100 граммов водки, купленной в магазине. Подругу, к счастью, откачали. Считаю,я её покупаю только у своих знакомых, поэтому уверен: качественная. Коньяку, который продается в наших магазинах, тоже не доверяю. Меня угощали «Хеннесси», привезенным из Японии, - совсем другой вкус.- Отравить алкоголем меня нельзя, так как, во-первых, я его употребляю по праздникам и небольшими объемами, во-вторых, беру его только в фирменных магазинах. Уверен: там подделку не продают. В обычных магазинах покупать алкоголь рискованно, недавно центральные СМИ писали, что в нашей стране 70% шампанского – фальсификация. Думаю, что основная причина смерти - употребление «Боярышника». Хотя,Тогда он был дешевым, 11 копеек бутылёк, и качественным. Помню, мы на студенческую свадьбу целую упаковку «Боярышника» брали.- Нам пить некогда – мы все праздники работаем, проводим ёлки. Думаю, что могу наткнуться на поддельный алкоголь – мы же скоро пойдём покупать его к Новому году.документы же мы у продавцов не требуем. Я знаю кучу людей, которые вполне могли бы такую гадость, как «Боярышник», выпить, и не от хорошей жизни, конечно же. Сейчас президент обратил внимание на нашу область, а вот когда шли сокращения (в частности, ставок технических работников), которые привели людей к такому уровню жизни, что-то никто внимания не обращал.Я уже восемь лет вообще не употребляю ни капли спиртного. Не хочется, и всё. А вот муж пойдёт скоро покупать напитки к Новому году. После этих событий пойдёт только в хорошие магазины, в которых уверен, что продают сертифицированную продукцию. Я думаю, что в Иркутске это была спланированная диверсия или теракт.- Я если раз в пять лет чуть-чуть выпью, то уж точно не дешёвый алкоголь.Вспомните, когда люди от алкоголя желтели массово, в какой-то области даже после свадьбы прокурора тогда от дорогого алкоголя пожелтели люди. А вот в посёлке нашем знаю, некоторые пьют настойку боярышника, только не для ванн, а из аптек.