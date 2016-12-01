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Вас могли отравить?


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Сегодня, 15:40
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Рюмка яду

Новость о массовых отравлениях в Иркутской области прогремела на всю страну. В минувшие выходные в медицинские учреждения начали поступать граждане с острым химическим отравлением. Большинство из них накануне употребляли косметическое средство для принятия ванн «Боярышник».

Вас могли отравить?

Вас могли отравить?
Продажа лосьонов в продуктовых киосках – обычное дело.
Фото Николая СТЕРНИНА


По данным на 21 декабря, от отравления метанолом в Иркутске погибли 60 человек. Общее количество пострадавших – 102. В области введён режим чрезвычайной ситуации, полиция по всей России проверяет места продажи алкоголя, из оборота изымается вся непищевая спиртосодержащая продукция. 20 декабря в регионе был объявлен днём траура.

Люди покупали спиртное в отделах с бытовой химией. В составе на упаковке был указан этиловый спирт в концентрации не менее 93%. На деле же оказалось, что вместо этила люди употребляли ядовитый метиловый спирт. Также метил был обнаружен в суррогатной водке. Цех по производству смертельного зелья оперативные службы обнаружили почти сразу, он находился в одном из садоводств Ленинского района Иркутска. Второй цех нашли в городе Шелехове, там водку и «Боярышник» разливали в здании бывшего молокозавода.

Из 60 погибших 24 человека скончались ещё до прибытия скорой медицинской помощи. Их тела находили в квартирах и коллекторах. Остальные умерли в больницах. Возраст пострадавших от 25 до 60 лет, социальный статус тоже самый разный – от лиц без определённого места жительства до воспитательницы в детском саду и медицинского работника. Метиловый спирт после того, как попадает в организм человека, действует как яд. Он разрушает нервную систему и внутренние органы человека, быстро развивается экзотоксический шок. Как прокомментировали в Министерстве здравоохранения, причиной гибели людей в большинстве случаев явилось несвоевременное обращение за медицинской помощью и большое количество выпитого.

По факту производства, хранения и продажи суррогата возбуждено уголовное дело. Задержано 11 человек. Проводятся тотальные проверки мест розничной продажи алкогольной продукции. В Ангарске такие проверки проводятся под руководством местного следственного комитета совместно с сотрудниками полиции и ОМОН. Уже проведено около 10 обысков.

- Мы пользуемся оперативной информацией, кроме мест розничной торговли, проверяем гаражные кооперативы, складские помещения, - комментирует нашей газете начальник ангарского следственного комитета Никита ГРАНИН.

Он же сообщил, что по результатам обысков из продажи в Ангарске уже изъято более 3 тонн контрафактной продукции, в том числе водка «Белая берёза», «Городская легенда», «Завалинка», «Антоновка», «Русский изумруд» и коньяк «Кизлярский». На всей этой продукции не было акцизных марок. Также из продажи было изъято более 6 тысяч бутылок спиртосодержащей косметической продукции объёмом 0,25 миллилитра: гигиенический лосьон для рук «Экстракт» и лосьон «Янтарный».

По данным Ангарской больницы скорой медицинской помощи, только за этот год с отравлениями некачественным алкоголем или другими суррогатами к ним поступили 532 человека. Из них 10 несовершеннолетних.

- При появлении первых признаков отравления необходимо вызвать «скорую». До её приезда можно промыть желудок светлым раствором марганцовки или соды. На крайний случай обычной питьевой водой. Пить нужно до появления рвоты и очищения желудка, - советует главный врач ангарской БСМП Борис БАСМАНОВ.

А теперь совет лично от нас: этанол, то есть обычный алкоголь, является прямым антидотом (противоядием) при отравлении метанолом.

Ольга КНЯЗЕВА


Константин ГРОМОВ,
предприниматель:

- Я бы мог сказать, что алкоголики исчезают как вид путём естественного отбора. Но это будет неправильно и несправедливо. Лично я в 90% случаев покупаю алкоголь в проверенных специализированных магазинах, где у меня есть карта vip-клиента. По системе ЕГАИС данные акцизной марки считываются с бутылки и выводятся на монитор. Но! Редко бывает, нужно срочно купить бутылку «простой» водки. Это когда из Тайшета к нам приезжают родственники и запасы спиртного испаряются на глазах. В таких случаях иду в магазин шаговой доступности, рядом с домом, где системы ЕГАИС нет точно. Получается, я, весь такой правильный и благополучный, тоже в группе риска.

Председатель центра
руководителей охранно-сыскных структур Евгений МАРЧУК:

- Меня отравить вряд ли получится. Во-первых, никогда не гонюсь за дешевизной. Во-вторых, никогда не покупаю алкоголь в магазине – не доверяю. У меня своё производство – вино и самогонку делаю.

Виктор КУДРЯВЦЕВ,
голубевод:

- 30 лет назад, 31 декабря 1986 года, ровно в 23.45, я бросил и пить, и курить. Рос сын, поэтому нужно было подавать ему пример. Алкоголь заменил спортом, тренировки каждый день в 6 утра. Так что меня отравить уж точно не получится.

Валерий КРЯЖЕВ,
предприниматель:

- Чтобы не отравиться липовым алкоголем, надо знать, что и где покупать. Магазинам я не верю, много подделки. Водку я уже лет 15 не пью. Тогда, если помните, люди травились палёнкой, желтели и умирали. А лет пять назад от палёнки умерла женщина – главный бухгалтер майской типографии. Они с подругой выпили по 100 граммов водки, купленной в магазине. Подругу, к счастью, откачали. Считаю, самый лучший алкогольный напиток – самогонка, я её покупаю только у своих знакомых, поэтому уверен: качественная. Коньяку, который продается в наших магазинах, тоже не доверяю. Меня угощали «Хеннесси», привезенным из Японии, - совсем другой вкус.

Сергей БОРИСКИН,
заместитель председателя
комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации АГО:

- Отравить алкоголем меня нельзя, так как, во-первых, я его употребляю по праздникам и небольшими объемами, во-вторых, беру его только в фирменных магазинах. Уверен: там подделку не продают. В обычных магазинах покупать алкоголь рискованно, недавно центральные СМИ писали, что в нашей стране 70% шампанского – фальсификация. Думаю, что основная причина смерти - употребление «Боярышника». Хотя, когда я был студентом, мы с ребятами этот «Боярышник» тоже покупали, но исключительно в аптеках. Тогда он был дешевым, 11 копеек бутылёк, и качественным. Помню, мы на студенческую свадьбу целую упаковку «Боярышника» брали.

Ольга БИЛЕЦКАЯ,
культорганизатор
ДК «Нефтехимик»:

- Нам пить некогда – мы все праздники работаем, проводим ёлки. Думаю, что могу наткнуться на поддельный алкоголь – мы же скоро пойдём покупать его к Новому году. На витринах всё выглядит красиво, сверкает, а что там внутри – неизвестно, документы же мы у продавцов не требуем. Я знаю кучу людей, которые вполне могли бы такую гадость, как «Боярышник», выпить, и не от хорошей жизни, конечно же. Сейчас президент обратил внимание на нашу область, а вот когда шли сокращения (в частности, ставок технических работников), которые привели людей к такому уровню жизни, что-то никто внимания не обращал.

Инга ШАДОНОВА,
учитель географии
школы № 5:

- Меня точно нет. Я уже восемь лет вообще не употребляю ни капли спиртного. Не хочется, и всё. А вот муж пойдёт скоро покупать напитки к Новому году. После этих событий пойдёт только в хорошие магазины, в которых уверен, что продают сертифицированную продукцию. Я думаю, что в Иркутске это была спланированная диверсия или теракт.

Мария ЕРЁМИНА,
жительница микрорайона
Юго-Восточный:

- Я если раз в пять лет чуть-чуть выпью, то уж точно не дешёвый алкоголь. А вообще от такого не застрахован никто. Вспомните, когда люди от алкоголя желтели массово, в какой-то области даже после свадьбы прокурора тогда от дорогого алкоголя пожелтели люди. А вот в посёлке нашем знаю, некоторые пьют настойку боярышника, только не для ванн, а из аптек.
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