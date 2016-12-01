Какие будут пенсии в 2017 году?

Можно с уверенностью говорить о том, что будет в 2017 году с пенсиями и социальными выплатами, которые Пенсионный фонд России ежемесячно платит более чем 43 млн граждан.



Сразу хочу сказать, что все разговоры о дефиците бюджета Пенсионного фонда России — миф. Расходы бюджета в полном объеме обеспечены доходами. Доходы бюджета ПФР — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые платят работодатели, самозанятые граждане, и трансферты из федерального бюджета на финансирование пенсий и социальных выплат. Трансферты из федерального бюджета обеспечивают либо финансирование государственных обязательств по выплате социальных пенсий, материнского капитала и социальных пособий, либо финансирование льгот, данных государством страхователям и некоторым категориям граждан, в системе обязательного пенсионного страхования.





Таким образом, каждый вид расходов в бюджете ПФР имеет учтенный в бюджете источник финансирования. Это означает, что в 2017 году, как и в предыдущие годы, все пенсии и социальные пособия будут выплачиваться в срок и в полном объеме.



Главной хорошей новостью для пенсионеров является решение о возврате к индексации страховых пенсий в 2017 году на уровень фактической инфляции. Это очень важно, потому что в этом году впервые за долгие годы бюджетные ограничения из-за сложившейся экономической ситуации позволили провести только целевую индексацию пенсий в 4%.



При этом, чтобы компенсировать пенсионерам рост потребительских цен за 2016 год, было принято решение о единовременной выплате 5 тыс. рублей. Несмотря на жесткую экономию бюджетных средств, правительство мобилизовало финансовые ресурсы, и пенсионеры, которые проживают на территории России, уже в январе 2017 года получат по 5 тыс. рублей. Только на эту выплату в бюджете ПФР заложено 221,7 млрд рублей. Для многих пенсионеров единовременная выплата компенсирует даже больше, чем полная индексация, не говоря уже о работающих пенсионерах, на чьи пенсии с 2016 года индексация не распространяется.



А вот получателям пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных, пенсии индексируются независимо от факта работы пенсионера. Социальные пенсии также будут индексироваться в апреле 2017 года по нормам базового пенсионного законодательства, то есть на индекс роста прожиточного минимума пенсионера за предшествующий год.



В результате запланированных индексаций средний размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13,7 тыс. рублей, а средний размер социальной пенсии составит 8,8 тыс. рублей при уровне прожиточного минимума пенсионера в России 8854 рубля.



Но даже если ежемесячный доход неработающего пенсионера, включая пенсию, ниже уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте его проживания, то Пенсионный фонд России или регион, как все семь предшествующих лет, будет производить социальную доплату к пенсии. Несмотря на то что в 2017 году в 17 субъектах РФ прожиточный минимум пенсионера установлен ниже уровня 2016 года, материальное обеспечение неработающего пенсионера, получающего федеральную социальную доплату к пенсии, останется на прежнем уровне.



То есть, если в регионе прожиточный минимум пенсионера на 2017 год устанавливается ниже уровня 2016 года, то федеральная социальная доплата к пенсии неработающего пенсионера будет выплачиваться исходя из ПМП 2016 года — более высокого. На выплату федеральной социальной доплаты к пенсии в бюджете ПФР на 2017 год заложено 109,6 млрд рублей, что на 8,5 млрд рублей больше, чем в 2016 году.



В 2017 году увеличение страховых пенсий произойдет в феврале на индекс роста потребительских цен. Его прогнозное значение — 5,8%, точную цифру мы получим в январе 2017 года от Росстата. У работающих пенсионеров будет повышение страховых пенсий в августе 2017 года на сумму в пределах трех пенсионных баллов, а вот норма неиндексации страховых пенсий в феврале является постоянно действующей. Когда пенсионер завершает трудовую деятельность, Пенсионный фонд России проводит индексацию его страховой пенсии на все пропущенные индексации. На практике означает, что, если пенсионер работал весь 2016 год и, к примеру, половину 2017 года, то его пенсия сначала будет увеличена на 4% индексации 2016 года, а потом на 5,8% индексации 2017 года.



Что касается работающих граждан 1967 года рождения и моложе, то в 2017 году, как и в три предшествующих, у них будут формироваться пенсионные права на страховую пенсию в максимальном размере за счет направления всех страховых взносов только на страховую пенсию без отвлечения их на формирование пенсионных накоплений. То есть пенсионные права формируются в полном объеме за счет начисления пенсионных баллов гражданам в повышенном значении. При этом важно отметить, что страховая пенсия является основной в системе обязательного пенсионного страхования, ее ежегодная индексация на уровень инфляции гарантирована законом.



Кроме пенсий ПФР выплачивает гражданам ряд социальных выплат. Самая массовая из них — это единовременная денежная выплата, которая ежемесячно выплачивается всем федеральным льготникам. К федеральным льготникам прежде всего относятся все инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы — всего почти 16 млн россиян. В 2017 году размеры ЕДВ федеральных льготников будут увеличены, так же как и страховые пенсии — на уровень фактической инфляции (ориентировочно на 5,8%). В бюджете ПФР на эти цели заложено более 452 млрд рублей. Другой важной социальной программой, которую ведет ПФР, является программа материнского капитала. В 2017 году его размер останется на прежнем уровне — 453 026 рублей. Важно, что в 2016 году принято важное решение продлить программу материнского капитала до конца 2018 года с сохранением всех условий его получения. Семья, которая усыновит второго ребенка или в которой родится второй ребенок, получит право на материнский семейный капитал.







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