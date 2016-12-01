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Гуманитарная помощь Сирии от России


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Сегодня, 17:09
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Гуманитарная помощь Сирии от России

В результате конфликта в Сирии 13,5 млн человек оказались в тяжелой гуманитарной ситуации, 4,8 млн стали беженцами, а еще 6,3 млн — внутренними переселенцами. Кризис в Сирии стал причиной крупнейшего в мире кризиса вокруг ситуации с беженцами со времен окончания Второй мировой войны. Несмотря на превалирующую в некоторых СМИ риторику о «заполонивших Европу сирийцах» и всех последующих ужасов их пребывания там, в реальности наибольшую нагрузку несут далеко не европейские государства, а соседние с Сирией страны – Турция, Ливан, Иордания и Ирак. По данным Агентства ООН по делам беженцев на конец 2016 года, наибольшее количество сирийских беженцев находилось на территории соседних с Сирией государств региона — в Турции (2,7 млн человек), в Ливане (1 млн человек), в Иордании (655 000 человек). Значительное количество сирийцев также присутствует в Египте (100 000 человек) и Ираке (25 000). За пределами регионов больше всего сирийцев находится в Германии (300 000) и Швеции (100 000).

Расходы на содержание беженцев и оказание гуманитарной помощи тем, кто остался в Сирии, покрываются в основном за счет ООН и других международных организаций. Например, Международного Комитета «Красного креста» и др. Однако многие страны предоставляют помощь сирийцам не через международные организации, а напрямую через местные правительственные или неправительственные организации и фонды.

Россия оказывает помощь сирийцам как по линии международных организаций, так и на двусторонней основе – правительству в Дамаске. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, с начала гражданской войны в Сирии Россия выделила порядка $52 млн на оказание гуманитарной помощи Сирии. В 2015 году правительство подписало указ о выделении $2 млн на оказание гуманитарной помощи Сирии.

С 2012 года Сирия регулярно получает гуманитарную помощь по линии МЧС. По данным Департамента информации и печати МИД РФ, с 2013 по 2015 год МЧС выполнило 35 рейсов в Сирию и соседние Ливан и Иорданию, доставив 600 тонн гуманитарных грузов сирийцам. В 2016 году такие рейсы продолжились. В декабре МЧС направило в Сирию в район Алеппо аэромобильный госпиталь с 75 членами медицинского персонала.

Однако Россия не является принимающей беженцев страной. Более того, находящиеся на территории России сирийцы, приехавшие в Россию, как правило, до начала войны, в редких случаях получают здесь статус беженца или временное убежище. Согласно докладу Комитета Гражданского содействия «Сирийские беженцы в России», за весь период конфликта (2011-2015, по 2016 году данных еще нет) о статусе беженца в России ходатайствовало 2011 граждан Сирии, но предоставлен он был только одному из них. С заявлением о предоставлении временного убежища обратилось 4462 сирийца, а получили его 3306 человек.

В марте 2017 года будет шесть лет гражданской войны в Сирии. Если до этого времени не удастся выработать решение сирийского кризиса, то гуманитарная ситуация продолжит и дальше ухудшаться и, возможно, достигнет того предела, когда даже большие финансовые пожертвования не смогут сдержать приближающуюся гуманитарную катастрофу.
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