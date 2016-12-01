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Подпольщиков шерстят


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В Иркутске пресечена деятельность трёх подпольных цехов по производству спиртосодержащей продукции
26 Декабря 22:00 1
"В Иркутской области сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на выявление нелегального производства, хранения и сбыта спиртосодержащей и алкогольной продукции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ежедневно в них принимают участие более 2 тысяч полицейских региона. Только в областном центре задействовано около 600 сотрудников, создано 32 следственно-оперативные группы и 113 – оперативных групп.

Проверено порядка 5 тысяч торговых предприятий. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 65 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе более 7 тысяч литров «Боярышника».

С целью установления мест изготовление этикеток проверены 27 типографий, пресечена противоправная деятельность трех цехов по незаконному розливу алкогольного суррогата. Кроме того, проверено 9 организаций, заводов и цехов, занимающихся на территории региона изготовлением спиртосодержащих жидкостей.

Выявлено более пяти десятков административных правонарушений, связанных с торговлей спиртным. На въездах в область задержано 13 транспортных средств, перевозивших свыше 31 тысячи литров спиртосодержащей жидкости без разрешительных документов.

С начала года в Иркутской области из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 1 миллиона 300 тысяч литров алкоголя и спиртосодержащей продукции.
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