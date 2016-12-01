Какой год вы не забудете?

Валентина БОЛСУНОВСКАЯ,

инструктор ЛФК, массажист высшей

категории детской больницы:

Олег БОЛСУНКОВ,

слесарь КИПиА:

Алёна ВАСИЛЬКОВА,

заведующая экспозиционным

отделом музея часов:



Галина КОНИНА,

психолог ГУ МВД по Иркутской области:

Любовь ВАХРУШЕВА,

руководитель театральной студии школы № 17:

Андрей САВИН,

педагог дополнительного образования

ДЮЦ «Перспектива»:

Когда сахар и водка продавались по талонам, а лучшим подарком для тех, кто умел гнать самогонку, считались дрожжи. Мы с одноклассником Сергеем КАЛЕДИНЫМ 31 декабря поехали встречать Новый год в Нилову Пустынь, где нас ждали одноклассницы. На электричке доехали до Слюдянки и опоздали на последний автобус. Пришлось ночевать на ж/д вокзале. Устроились в зале ожидания, выпили шампанского. И тут начали таять дрожжи, которых мы по большому блату достали аж 4 килограмма. На запах пришли сотрудники милиции и забрали нас в отделение. Отпустили только утром. Но дрожжи мы все-таки довезли.Но авиакатастрофа над Синайским полуостровом 31 октября заставила пересмотреть планы, Юля отказалась лететь. Путевку пришлось сдавать.В каждом доме им предлагали выпить. Дед Мороз взял с собой трехлитровую банку, куда сливал угощение. Вручили все подарки. Снегурочку доставили домой. А мужчины в гараже выпили за наступающий год. Вышли на улицу… и попали в спецприемник. Костюм Деда Мороза сделал свое дело, мужчин отпустили на все четыре стороны. Выйдя на «волю», Дед Мороз решил поздравить идущую впереди девушку. Этой девушкой оказалась я. Знакомство на улице не входило в мои планы, я ускорила шаг, поскользнулась. С головы слетела шапка. Я ее быстро схватила с земли и бегом в квартиру к друзьям под крики: «Отдай шапку!» Оказавшись в безопасности, поняла, что держу в руках шапку Деда Мороза, а моя болтается за спиной на резиночке. После такого шапочного знакомства Новый год мы встречали вместе, а в феврале поженились.Мы решили его отмечать у друзей на даче. Из 15 человек машина была только у меня. Поэтому мне пришлось сделать в тот день несколько рейсов. Последний был уже поздно вечером, в машине только девочки, одна из которых беременная. А в багажнике – ящик шампанского. В нескольких километрах от дома машина застревает в сугробах! Несколько часов откапывали, связи нет, помощи ждать тоже неоткуда. Чудом нам удалось приехать вовремя, открыли дверь, когда президент почти заканчивал свою речь! А все уже подумали, что нас съели медведи!ЗАГСы, конечно, не работали, поэтому мы зарегистрировались 26 декабря, а в новогоднюю ночь устроили свадебный бал-маскарад. Было очень весело! Правда, чуда не произошло, через 10 лет брака мы развелись, но зато воспоминаний - на всю жизнь!после того как встретили с семьей Новый год, мы пошли с ребёнком во двор кататься на горке. На улице никого, тихо. И вдруг смотрим, вдалеке бегут два Деда Мороза. Доча, ей тогда лет 5 было, аж замерла. Они когда увидели, что она на них смотрит, не дышит, остановились, достали из мешка подарок и дальше побежали. Дочь до сих пор вспоминает и думает, что видела настоящих Морозов в работе.