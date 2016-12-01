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Какой год вы не забудете?


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Вчера, 21:34
 Количество просмотров: 60
    

Валентина БОЛСУНОВСКАЯ,
инструктор ЛФК, массажист высшей
категории детской больницы:

- 90-е годы. Когда сахар и водка продавались по талонам, а лучшим подарком для тех, кто умел гнать самогонку, считались дрожжи. Мы с одноклассником Сергеем КАЛЕДИНЫМ 31 декабря поехали встречать Новый год в Нилову Пустынь, где нас ждали одноклассницы. На электричке доехали до Слюдянки и опоздали на последний автобус. Пришлось ночевать на ж/д вокзале. Устроились в зале ожидания, выпили шампанского. И тут начали таять дрожжи, которых мы по большому блату достали аж 4 килограмма. На запах пришли сотрудники милиции и забрали нас в отделение. Отпустили только утром. Но дрожжи мы все-таки довезли.

Олег БОЛСУНКОВ,
слесарь КИПиА:

- Мы с женой Юлией поженились летом прошлого года и в конце декабря хотели лететь в Египет на отдых. Но авиакатастрофа над Синайским полуостровом 31 октября заставила пересмотреть планы, Юля отказалась лететь. Путевку пришлось сдавать.

Алёна ВАСИЛЬКОВА,
заведующая экспозиционным
отделом музея часов:

- Мой муж 30 декабря 1990 года в роли Деда Мороза на служебной машине ездил по городу с коллегой, наряженной Снегурочкой. В каждом доме им предлагали выпить. Дед Мороз взял с собой трехлитровую банку, куда сливал угощение. Вручили все подарки. Снегурочку доставили домой. А мужчины в гараже выпили за наступающий год. Вышли на улицу… и попали в спецприемник. Костюм Деда Мороза сделал свое дело, мужчин отпустили на все четыре стороны. Выйдя на «волю», Дед Мороз решил поздравить идущую впереди девушку. Этой девушкой оказалась я. Знакомство на улице не входило в мои планы, я ускорила шаг, поскользнулась. С головы слетела шапка. Я ее быстро схватила с земли и бегом в квартиру к друзьям под крики: «Отдай шапку!» Оказавшись в безопасности, поняла, что держу в руках шапку Деда Мороза, а моя болтается за спиной на резиночке. После такого шапочного знакомства Новый год мы встречали вместе, а в феврале поженились.

Галина КОНИНА,
психолог ГУ МВД по Иркутской области:

- Никогда не забуду Новый, 2014 год. Мы решили его отмечать у друзей на даче. Из 15 человек машина была только у меня. Поэтому мне пришлось сделать в тот день несколько рейсов. Последний был уже поздно вечером, в машине только девочки, одна из которых беременная. А в багажнике – ящик шампанского. В нескольких километрах от дома машина застревает в сугробах! Несколько часов откапывали, связи нет, помощи ждать тоже неоткуда. Чудом нам удалось приехать вовремя, открыли дверь, когда президент почти заканчивал свою речь! А все уже подумали, что нас съели медведи!

Любовь ВАХРУШЕВА,
руководитель театральной студии школы № 17:

- Мы решили сыграть свадьбу прямо с 31 на 1 января 1997 года. ЗАГСы, конечно, не работали, поэтому мы зарегистрировались 26 декабря, а в новогоднюю ночь устроили свадебный бал-маскарад. Было очень весело! Правда, чуда не произошло, через 10 лет брака мы развелись, но зато воспоминаний - на всю жизнь!

Андрей САВИН,
педагог дополнительного образования
ДЮЦ «Перспектива»:

- В 2007 году, после того как встретили с семьей Новый год, мы пошли с ребёнком во двор кататься на горке. На улице никого, тихо. И вдруг смотрим, вдалеке бегут два Деда Мороза. Доча, ей тогда лет 5 было, аж замерла. Они когда увидели, что она на них смотрит, не дышит, остановились, достали из мешка подарок и дальше побежали. Дочь до сих пор вспоминает и думает, что видела настоящих Морозов в работе.
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