Когда вы обращались в прокуратуру?

Повод: 12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Тамара ПЕТРОВСКАЯ,

председатель совета

дома № 42, 6а микрорайон:

Валентина Ивановна,

пенсионерка, жительница 18 микрорайона, дома № 11:

Марина ТЫТЮК,

директор ателье «Соболь»:

Юлия ЖУКОВА,

многодетная мама:

Мария ПЫЖОВА,

председатель совета дома № 5 микрорайона 33:

Сергей КРЮКОВ,

руководитель общества

трудовой реабилитации инвалидов:

Светлана МАХОНЬКИНА,

бывший работник торгового дома «АЭМЗ»:

- В прокуратуру мы обращались, и она нам очень помогла. Было это в 2012 году, нашему дому тогда сделали перерасчёт за тепло за весь 2011 год. Суммы получились огромные - от 6 до 12 тысяч в зависимости от площади квартиры.Прокуратура защищала наши интересы в суде, и эти огромные счета отменили.- Нам с соседями пришлось обратиться в прокуратуру после того, как отключили газ. Проходила обычная проверка внутридомовых газовых сетей, и в одну квартиру на третьем этаже проверяющие попасть не смогли. Перекрыли весь стояк.Потому что хозяина квартиры не могли найти. Да никто и не искал, кроме нас, соседей. В результате в суде наши права как добросовестных плательщиков защитили, обязали подключить нам газ. Мы, конечно, понимали, что это вопрос безопасности, но разыскивать собственников не наша задача! В день вынесения решения суда газ вновь подключили, и тут же попали в квартиру к неуступчивому соседу.- Не мы к ним, а они к нам обращаются. Наше ателье давно имеет с прокуратурой дело – мы шьем им форму. Качественный пошив гарантируем – всё точно по ГОСТу, до сантиметра.- В ноябре прошлого года я обращалась в прокуратуру по поводу выделения участка земли. Нам, многодетным семьям, были при прошлой администрации размежеваны 400 участков в микрорайоне Новый-4, где сейчас идёт частная элитная застройка.И вот уже прошло больше года – ни ответа, ни привета, ни земли.- они не представляют нам акты выполненных работ. Например, на уборку снега заложили 700 тысяч, а снег не убирают. В смете указали пятерых дворников, а работает один. Прокуратура на мои жалобы отвечает, что они такие нарушения не контролируют, направляют меня в жилищную инспекцию, а та – снова в прокуратуру. А УК в это время что хочет, то и делает за нашу квартплату.- Обращался, да что толку?Этот указ 1992 года вообще мало где исполняется, казалось бы, как раз прокуратуре и стоило бы отреагировать. Однако они моё письмо просто отправили главврачу больницы, о чём мне и сообщили. Пришлось мне самому встречаться с руководством лечебного заведения, объяснять, требовать, уговаривать. После этого появились хотя бы объявления, что инвалиды обслуживаются вне очереди.- Мы обратились к прокурору города Р.Ю. ШЕРГИНУ, когда 5 месяцев не могли получить зарплату. Пока мы ждали, что у бывшего директора нашего предприятия проснется совесть и он нам заплатит, прошло время обращения в суд. Кроме того, половина работников были трудоустроены неофициально. Но прокуратура защитила нас, обратилась в суд, который установил наши трудовые отношения и вынес решение о выплате долга по зарплате.