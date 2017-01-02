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Когда вы обращались в прокуратуру?


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Вчера, 13:38
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Повод: 12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Когда вы обращались в прокуратуру?

Тамара ПЕТРОВСКАЯ,
председатель совета
дома № 42, 6а микрорайон:

- В прокуратуру мы обращались, и она нам очень помогла. Было это в 2012 году, нашему дому тогда сделали перерасчёт за тепло за весь 2011 год. Суммы получились огромные - от 6 до 12 тысяч в зависимости от площади квартиры. Выяснилось, что общедомовой прибор учёта просто не работал и нам насчитали по максимальному потреблению. Прокуратура защищала наши интересы в суде, и эти огромные счета отменили.

Валентина Ивановна,
пенсионерка, жительница 18 микрорайона, дома № 11:

- Нам с соседями пришлось обратиться в прокуратуру после того, как отключили газ. Проходила обычная проверка внутридомовых газовых сетей, и в одну квартиру на третьем этаже проверяющие попасть не смогли. Перекрыли весь стояк. Пять квартир остались без газа, и продолжалось это безобразие два месяца! Потому что хозяина квартиры не могли найти. Да никто и не искал, кроме нас, соседей. В результате в суде наши права как добросовестных плательщиков защитили, обязали подключить нам газ. Мы, конечно, понимали, что это вопрос безопасности, но разыскивать собственников не наша задача! В день вынесения решения суда газ вновь подключили, и тут же попали в квартиру к неуступчивому соседу.

Марина ТЫТЮК,
директор ателье «Соболь»:

- Не мы к ним, а они к нам обращаются. Наше ателье давно имеет с прокуратурой дело – мы шьем им форму. Качественный пошив гарантируем – всё точно по ГОСТу, до сантиметра.

Юлия ЖУКОВА,
многодетная мама:

- В ноябре прошлого года я обращалась в прокуратуру по поводу выделения участка земли. Нам, многодетным семьям, были при прошлой администрации размежеваны 400 участков в микрорайоне Новый-4, где сейчас идёт частная элитная застройка. Мне был дан из прокуратуры промежуточный ответ, что есть нарушения, надо разбираться. И вот уже прошло больше года – ни ответа, ни привета, ни земли.

Мария ПЫЖОВА,
председатель совета дома № 5 микрорайона 33:

- В прокуратуру я регулярно пишу по поводу нашей управляющей компании «ДОСТ» - они не представляют нам акты выполненных работ. Например, на уборку снега заложили 700 тысяч, а снег не убирают. В смете указали пятерых дворников, а работает один. Прокуратура на мои жалобы отвечает, что они такие нарушения не контролируют, направляют меня в жилищную инспекцию, а та – снова в прокуратуру. А УК в это время что хочет, то и делает за нашу квартплату.

Сергей КРЮКОВ,
руководитель общества
трудовой реабилитации инвалидов:

- Обращался, да что толку? В последний раз я писал о неисполнении в БСМП указа президента о внеочередном обслуживании инвалидов 1-й и 2-й групп. Этот указ 1992 года вообще мало где исполняется, казалось бы, как раз прокуратуре и стоило бы отреагировать. Однако они моё письмо просто отправили главврачу больницы, о чём мне и сообщили. Пришлось мне самому встречаться с руководством лечебного заведения, объяснять, требовать, уговаривать. После этого появились хотя бы объявления, что инвалиды обслуживаются вне очереди.

Светлана МАХОНЬКИНА,
бывший работник торгового дома «АЭМЗ»:

- Мы обратились к прокурору города Р.Ю. ШЕРГИНУ, когда 5 месяцев не могли получить зарплату. Пока мы ждали, что у бывшего директора нашего предприятия проснется совесть и он нам заплатит, прошло время обращения в суд. Кроме того, половина работников были трудоустроены неофициально. Но прокуратура защитила нас, обратилась в суд, который установил наши трудовые отношения и вынес решение о выплате долга по зарплате. 24 человека деньги полностью получили, решается вопрос о выплате 15 бывшим работникам торгового дома «АЭМЗ».
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